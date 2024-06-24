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Formula 1 İspanya GP

Magnussen: ''İspanya GP'si benim için zor geçti''

Kevin Magnussen, İspanya Grand Prix’sinin kendisi için çok zor geçtiğini ve buna rağmen, aracının zayıf ve güçlü yönlerini çözdüğünü söyledi.

Rümeysa Öztürk
Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Haas pilotu Kevin Magnussen, İspanya GP'sine 16. sıradan başladı. Ancak yarışta hatalı start alarak 5 saniye ceza aldı. Böylece, İspanya hafta sonuna zor bir başlangıç yaptı. 

Kevin Magnussen, İspanya GP’sinin kendisi için ne kadar zor bir hafta sonu olduğunu anlattı.

‘’Start’ta hemen kalkış yaptım. Bu klasik bir hataydı. Daha sonra debriyajı serbest bıraktım ve lastikler biraz döndü. Yeniden durdum ve ışıkları bekledim. Ancak o küçük sensör aşırı hassastı.’’

‘’Verilen ceza ve sonrasında yaptığımız yavaş pit-stop ile bizi erkenden mavi bayrakların olduğu kısma getirdi. Mavi bayrakların çıkmasıyla neredeyse yarış bitmişti. Mavi bayrak çıktığı için, her turda herkesin geçmesine izin veriyorsunuz. Evet, benim için zor bir gündü.’’

‘’Her zaman takım için zorlu bir hafta sonu olacak. Yani aracın güçlü ve zayıf yönlerini biliyoruz.’'

‘’Zorlu bir hafta sonu geçireceğimizi düşünüyorduk. Hafta sonuna doğru yaklaşırken zorlu olacağını hissediyorduk. Olumlu anlamda o kadar şaşırdım ki… sonuncu olacağımızı düşündük ama 17. sırada yarışı bitirdik. En azından bu şu an iyi bir pozisyon. Avusturya'da iyi bir hafta sonu geçirip geçirmeyeceğimize bakacağız."

İspanya GP’sinde iyi bir hafta sonu geçirmeseler bile Kevin Magnussen, aracının düzlüklerde oldukça etkili olduğunu söyledi.

‘’Hâlâ aracının yüksek yere basma kuvvetinin oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, yüksek hızlı virajlarda o kadar da hızlı değiliz. Düzlüklerde hızlı olmaya davranarak bunu telafi ediyoruz. Sanırım bu bakımdan eski Williams’a benziyoruz. En yüksek konfigürasyonumuzda bile düzlüklerde hâlâ oldukça hızlıyız. Yani bizim için büyük bir artı. Ancak hâlâ yüksek hızlı virajlarda performansımızı bulmamız gerekiyor. ‘’

Yarış sırasında düşük hızda aracın gücünün koruyup korumadığı sorulduğunda Magnussen, ‘’Hayır. Düşük hız diye bir şey yok. 10. viraj bile o kadar düşük hızlı bir yer değil.’’ cevabını verdi.

İspanya pistindeki virajlarda dönerken, hiç lastik sorunu yaşamamasının şaşırtıcı olup olmadığı sorulunca Magnussen,  ‘‘Sanırım bugün biraz… bilmiyorum. Sauber ve Williams’a karşı yarışıyordum. Onlarla lastikleri karşılaştırdığımızda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. RB’u da, Sauber ve Williams ile karşılaştırdığımızda iyi bir lastik aşınmamız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla virajların dönüşünde daha iyi olduğumuz hakkında tartışabilirsiniz.’’ yanıtını verdi. 

Daha sonra gelecek Formula 1 yarışı olan Avusturya GP’sinde düzlüklerde mi ya da virajlarda mı daha iyi olup olunmayacağı Kevin Magnussen’a sorulduğunda, ‘’İspanya’da etkili bir aracımız var ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu pist hassas pistlerden biri. Bu nedenle bazı yüksek hızlı virajları var.’’ cevabını verdi.

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

 

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