Ali Türkkan ve Carlberg rekabeti kızışıyor: Finlandiya öncesi fark 2 puan

JWRC'de şampiyonluk yarışı, bu hafta sonu Secto Finlandiya Rallisi'nin yüksek hızlı, kör tepeler ve tümseklerle dolu toprak yollarında yeniden alevleniyor.

Rallide ekipleri, perşembeden pazara kadar sürecek 20 etap ve toplam 316.6 kilometrelik zorlu bir parkur bekliyor. Geçen yıla kıyasla parkurun yarısından fazlasının yenilendiği ve birçok etabın ters yönde yapılacağı organizasyon, pilotlara hata payı bırakmayacak.

Sürücüler klasmanında Carlberg ve Jørgen Eriksen 76 puanla liderlik koltuğunda otururken Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, 74 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sezona İsveç’teki galibiyetiyle başlayan Carlberg, Hırvatistan'da lastiği patladığı için geriye düşmüş, Portekiz'deyse lider götürdüğü rallinin sondan bir önceki etabında kaza yaparak zaferi temsilcimiz Ali Türkkan'a kaptırmıştı.

Ali Türkkan, Castrol Ford Team Türkiye, Oytun Albayrak, Castrol Ford Team Türkiye

İsveçli pilot, Finlandiya öncesinde duygularını şu sözlerle aktardı: "Finlandiya'yı sabırsızlıkla bekliyorum ve rövanş almak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Portekiz bizim için neredeyse mükemmel bir ralliydi ama sonunda bu yılki en kötü rallimiz oldu."

"Önümüzdeki zorlu etaplar için mümkün olduğunca hazır olmaya çalışıyorum. ERC ve İsveç şampiyonasındaki farklı rallilerde yarışmak yerine tamamen JWRC'ye odaklandım, bu yüzden kendimi hazır hissediyorum."

"Geçen sezonlarda Finlandiya'da sadece bir kez test için sürüş yapmıştım ve yollar gerçekten benim tarzıma uyuyor. Oraya Ali’yle şampiyonluk için mücadele etmeye gidiyorum."

Portekiz'deki galibiyetiyle puan farkını 2'ye indiren temsilcimiz, Finlandiya yollarına oldukça hâkim. Daha önce üç kez burada start alan ve iki kez podyuma çıkan Ali Türkkan'ın bu yarış öncesindeki yaşadığı tek zorluk kopilot değişikliği oldu.

Yunanistan Akropolis Rallisi'nde yaşanan sert iniş yüzünden Oytun Albayrak'ın sakatlanması nedeniyle Finlandiya'da sağ koltukta Bilge Ayan oturacak.

Ali Türkkan, Castrol Ford Team Türkiye, Oytun Albayrak, Castrol Ford Team Türkiye

Yarış öncesi motive olduğunu dile getiren temsilcimiz, şu sözleri söyledi: "Harika hissediyorum. Finlandiya çok özel bir yer ve her yıl burada sürüş yapmak çok kegifli.”

“Çok sayıda yeni ve ters yönde yapılacak etap var, bu yüzden kesinlikle geçen yıldan daha zor olacak.”

“Bu benim dördüncü Finlandiya rallim olacak. Bir yarış dışı kalma ve iki podyumum var, bu yıl zaferi çok istiyorum.”

“En kısa sürede yeni etaplara alışmayı ve Bilge'yle iyi bir uyum yakalayabileceğimize inanıyorum."

Kerem Kazaz, Team Petrol Ofisi, Corentin Silvestre, Team Petrol Ofisi

Mücadelede yer alan bir diğer temsilcimiz Kerem Kazaz da Finlandiya'da temiz bir sürüşle yüksek puanlar hedefliyor. Kerem, yaklaşan ralli hakkında şunları söyledi: "Finlandiya Rallisi dünyadaki en iyi rallilerden biri ve kesinlikle benim favorilerim arasında."

"En iyi şekilde hazırlanacağız, Team Petrol Ofisi olarak bu inanılmaz organizasyonun her anından keyif alırken elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Junior WRC Şampiyona Müdürü Maciej Woda ise yarış öncesinde şu değerlendirmede bulundu: “Finlandiya, genç bir sürücü için en büyük sınavlardan biridir ve şampiyona mücadelesinin bu kadar başa baş gittiği bir sezonda çok kritik bir hafta sonu olacak.”

“Her etap puanı altın değerinde, bu yüzden altı ekipten de hızlı, kararlı ve heyecan verici bir mücadele bekliyoruz.”