Hamilton: "Silverstone bilet fiyatlarındaki artışın dengelenmesi şart"

Lewis Hamilton, Silverstone'un Formula 1 bilet fiyatlandırma stratejisinin kontrolden çıkmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Silverstone yarışının biletleri henüz tükenmiş değil; oysa geçen yıl yarış hafta boyunca toplam 480.000 seyirciye ulaşılmıştı.

Pistin yönetici şirketi bu durumu birden fazla nedene bağlasa da, bilet fiyatlarının bu konuda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Kalan dört günlük bilet fiyatları 600 Sterlin civarında yer alıyor.

Hamilton, bilet fiyatlarının daha fazla artmamasını sağlamanın Silverstone'un öncelikleri arasında olması gerektiğine vurgu yaptı.

"Bu inanılmaz bir etkinlik. Eğer genel olarak bakarsanız, tüm alan kullanılıyor. Çok sayıda taraftar geliyor ve harika bir hafta sonu geçiriyor."

"Söyleyebileceğim tek şey bilet fiyatlarına dikkat etmemiz gerektiği. Bence artmaya devam ediyor ve bugünlerde hayat pahalılığı bence çok yüksek."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sadece ailesiyle birlikte yarışa gelmek isteyen bir taraftarı düşünüyorum. Fiyatlar oldukça pahalı, bu yüzden insanlar için erişilebilirlik sağlamanın yollarını aramalıyız."

Silverstone şefi Stuart Pringle geçtiğimiz günlerde, "Red Bull'un hakimiyeti nedeniyle bilet satmanın kesinlikle çok daha zor olduğunu." söylemişti.

Max Verstappen bu öneriye karşı çıkarak, bilet satışlarındaki başarısızlık için organizatörü suçladı.

"Bunun benim hatam olduğunu düşünmüyorum. Bu sezon gayet heyecanlı geçiyor. Şu anda galibiyet için mücadele eden pek çok takım var."

"Eğer bir organizatör koltukları dolduramıyorsa ve bunun için birini suçluyorsa, her şeyden önce kendilerine, neyi yanlış yaptıklarına bakmalılar."

"Sonuçta diğer yerlerde koltukları doldurmak oldukça kolay."