Hamilton: "Silverstone bilet fiyatlarındaki artışın dengelenmesi şart"
İngiliz Formula 1 dünya şampiyonu, Silverstone bilet fiyatlarının çok yüksek olmasının kimse için faydalı olmadığı görüşünde.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrates with fans after the race
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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