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Formula 1 Macaristan GP

2027 hazırlıkları sürüyor: Gelecek yıl F1 takvimi nasıl olacak?

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle Formula 1, 2027 takvim açıklamasını sonbahara erteleme kararı aldı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Istanbul Motor Park, Istanbul, Turkey5th May 2011The Turkish flag is painted onto the grass in the Circuit.World Copyright: Charles Coates/LAT Photographicref: Digital Image _X5J7042

Istanbul Park, İstanbul, Türkiye

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bu yıl Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının iptal edilmesinin ve sezon sonundaki Katar ile Abu Dabi yarışlarının üzerindeki belirsizliğin ardından, gözler 2027 sezonunun açılışına çevrildi.

Mevcut taahhütler doğrultusunda 2027 sezon öncesi testlerinin 25-27 Şubat tarihlerinde Bahreyn'de yapılması, ardından sezonun 14 Mart'ta Bahreyn ve 21 Mart'ta Suudi Arabistan yarışlarıyla açılması hedefleniyor. Ancak yarışların sezonun ilk ayağında yer alması; takımların araç üretimi, kargo lojistiği ve bütçe sınırı planlamaları nedeniyle F1 yönetimini çok daha hızlı ve kesin kararlar almaya zorluyor.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan F1 CEO'su Stefano Domenicali, sonbaharda öncelikle standart planı sunacaklarını ancak gelişmelere göre esnek davranacaklarını belirtti: "Sonbaharda sunacağımız takvim normal bir plan şeklinde olacak. Ancak elbette Orta Doğu'daki durum çözülmezse elimizde farklı seçenekler, farklı bir B planı var.”

“Bu plan hakkındaki son ve net kararlar yıl sonunda verilecek. Dolayısıyla değişiklik yapmak için önümüzde hâlâ yeterli zaman var. Önümüzdeki yıl da 24 yarışlık hedefimizi korumamızı sağlayacak planlarımız hazır durumda.”

Bahreyn

Bahreyn

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bahreyn ve Suudi Arabistan’da yarışılmasının mümkün olmaması halinde F1’in elinde güçlü alternatifler bulunuyor. Sezon öncesi testlerinin Bahreyn yerine İspanya'daki Barselona pistine çekilmesi ilk seçenekler arasında yer alıyor.

Sezonun ilk yarışı içinse F1 yönetiminin 4 Nisan'daki Avustralya GP'sine kadar beklemek istemediği ifade ediliyor. 2027 Bahreyn GP’nin iptal edilmesi durumunda, bu yıl iptal edilen Bahreyn’in yerine takvime dahil edilen Malezya’nın, yine en mantıklı aday olduğu belirtiliyor.

Ancak takvimde Miami ve Kanada yarışları etrafındaki boşluklara sezonun ilerleyen dönemlerinde ek yarışlar yerleştirilmesi de ihtimaller arasında.

Kanada pisti

Kanada pisti

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Takvim değişikliklerinden kritik şekilde etkilenen resmi lastik tedarikçisi Pirelli, deniz yoluyla nakliye için en az 7 hafta öncesinden bir bildirime ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Bu durum, F1 yönetiminin sezon öncesi testlerinin nerede yapılacağına 2027’nin hemen başında, ilk yarışın nerede yapılacağınaysa en geç ocak ortasında kesin olarak karar vermesi gerektiğini gösteriyor.

The Race'in, mevcut gelişmeler doğrultusunda hazırladığı F1 2027 takvimi öngörüsü şöyle:

  • 25-27 Şubat: Bahreyn Sezon Öncesi Testleri
  • 12-14 Mart: Bahreyn GP
  • 19-21 Mart: Suudi Arabistan GP
  • 2-4 Nisan: Avustralya GP
  • 9-11 Nisan: Japonya GP
  • 16-18 Nisan: Çin GP
  • 30 Nisan - 2 Mayıs: Miami GP
  • 21-23 Mayıs: Kanada GP
  • 4-6 Haziran: Monako GP
  • 18-20 Haziran: Portekiz GP
  • 2-4 Temmuz: Britanya GP
  • 9-11 Temmuz: Avusturya GP
  • 23-25 Temmuz: Belçika GP
  • 30 Temmuz - 1 Ağustos: Macaristan GP
  • 3-5 Eylül: İtalya GP (Monza)
  • 10-12 Eylül: İspanya GP (Madring)
  • 24-26 Eylül: Azerbaycan GP
  • 1-3 Ekim: Türkiye GP
  • 8-10 Ekim: Singapur GP
  • 22-24 Ekim: ABD GP (COTA)
  • 29-31 Ekim: Meksika GP
  • 12-14 Kasım: Brezilya GP
  • 19-21 Kasım: Las Vegas GP
  • 3-5 Aralık: Katar GP
  • 10-12 Aralık: Abu Dabi GP

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