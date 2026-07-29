2027 hazırlıkları sürüyor: Gelecek yıl F1 takvimi nasıl olacak?

Bu yıl Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının iptal edilmesinin ve sezon sonundaki Katar ile Abu Dabi yarışlarının üzerindeki belirsizliğin ardından, gözler 2027 sezonunun açılışına çevrildi.

Mevcut taahhütler doğrultusunda 2027 sezon öncesi testlerinin 25-27 Şubat tarihlerinde Bahreyn'de yapılması, ardından sezonun 14 Mart'ta Bahreyn ve 21 Mart'ta Suudi Arabistan yarışlarıyla açılması hedefleniyor. Ancak yarışların sezonun ilk ayağında yer alması; takımların araç üretimi, kargo lojistiği ve bütçe sınırı planlamaları nedeniyle F1 yönetimini çok daha hızlı ve kesin kararlar almaya zorluyor.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan F1 CEO'su Stefano Domenicali, sonbaharda öncelikle standart planı sunacaklarını ancak gelişmelere göre esnek davranacaklarını belirtti: "Sonbaharda sunacağımız takvim normal bir plan şeklinde olacak. Ancak elbette Orta Doğu'daki durum çözülmezse elimizde farklı seçenekler, farklı bir B planı var.”

“Bu plan hakkındaki son ve net kararlar yıl sonunda verilecek. Dolayısıyla değişiklik yapmak için önümüzde hâlâ yeterli zaman var. Önümüzdeki yıl da 24 yarışlık hedefimizi korumamızı sağlayacak planlarımız hazır durumda.”

Bahreyn Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bahreyn ve Suudi Arabistan’da yarışılmasının mümkün olmaması halinde F1’in elinde güçlü alternatifler bulunuyor. Sezon öncesi testlerinin Bahreyn yerine İspanya'daki Barselona pistine çekilmesi ilk seçenekler arasında yer alıyor.

Sezonun ilk yarışı içinse F1 yönetiminin 4 Nisan'daki Avustralya GP'sine kadar beklemek istemediği ifade ediliyor. 2027 Bahreyn GP’nin iptal edilmesi durumunda, bu yıl iptal edilen Bahreyn’in yerine takvime dahil edilen Malezya’nın, yine en mantıklı aday olduğu belirtiliyor.

Ancak takvimde Miami ve Kanada yarışları etrafındaki boşluklara sezonun ilerleyen dönemlerinde ek yarışlar yerleştirilmesi de ihtimaller arasında.

Kanada pisti Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Takvim değişikliklerinden kritik şekilde etkilenen resmi lastik tedarikçisi Pirelli, deniz yoluyla nakliye için en az 7 hafta öncesinden bir bildirime ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Bu durum, F1 yönetiminin sezon öncesi testlerinin nerede yapılacağına 2027’nin hemen başında, ilk yarışın nerede yapılacağınaysa en geç ocak ortasında kesin olarak karar vermesi gerektiğini gösteriyor.

The Race'in, mevcut gelişmeler doğrultusunda hazırladığı F1 2027 takvimi öngörüsü şöyle:

25-27 Şubat: Bahreyn Sezon Öncesi Testleri

Bahreyn Sezon Öncesi Testleri 12-14 Mart: Bahreyn GP

Bahreyn GP 19-21 Mart: Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP 2-4 Nisan: Avustralya GP

Avustralya GP 9-11 Nisan: Japonya GP

Japonya GP 16-18 Nisan: Çin GP

Çin GP 30 Nisan - 2 Mayıs: Miami GP

Miami GP 21-23 Mayıs: Kanada GP

Kanada GP 4-6 Haziran: Monako GP

Monako GP 18-20 Haziran: Portekiz GP

Portekiz GP 2-4 Temmuz: Britanya GP

Britanya GP 9-11 Temmuz: Avusturya GP

Avusturya GP 23-25 Temmuz: Belçika GP

Belçika GP 30 Temmuz - 1 Ağustos: Macaristan GP

Macaristan GP 3-5 Eylül: İtalya GP (Monza)

İtalya GP (Monza) 10-12 Eylül: İspanya GP (Madring)

İspanya GP (Madring) 24-26 Eylül: Azerbaycan GP

Azerbaycan GP 1-3 Ekim: Türkiye GP

Türkiye GP 8-10 Ekim: Singapur GP

Singapur GP 22-24 Ekim: ABD GP (COTA)

ABD GP (COTA) 29-31 Ekim: Meksika GP

Meksika GP 12-14 Kasım: Brezilya GP

Brezilya GP 19-21 Kasım: Las Vegas GP

Las Vegas GP 3-5 Aralık: Katar GP

Katar GP 10-12 Aralık: Abu Dabi GP