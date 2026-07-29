Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"

MotoGP'de sezonun ikinci yarısına girilirken şampiyonluk mücadelesi büyük bir heyecana sahne olmaya hazırlanıyor.

Son üç sezonda şampiyonluk mücadelesi tamamen Ducati sürücüleri arasında yaşanırken, Aprilia'nın yükselişi bu yıl denkleme daha fazla ismi dahil etti. Jorge Martin şampiyona liderliğini korurken, Ai Ogura ikinci, Marc Marquez üçüncü, Marco Bezzecchi dördüncü ve Fabio di Giannantonio ise beşinci sırada yer alıyor.

Ancak Gresini sürücüsü Alex Marquez'e göre şampiyonluk savaşının bu kadar çekişmeli geçmesinin tek nedeni Aprilia'nın Ducati'ye yaklaşması değil. İspanyol sürücü, lider adaylarının istikrar yakalayamamasının da büyük rol oynadığını düşünüyor.

Bezzecchi sezona çok güçlü başlamasının ardından haziran ayında peş peşe hatalar yaptı. Martin, Barselona hafta sonunda beş kez kaza yaparken Macaristan'da da önemli bir sonucu kaçırdı. Son dünya şampiyonu Marc Marquez ise pole pozisyonundan başladığı İspanya Grand Prix'sinde lider giderken kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Marquez konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bence hiç kimse gerçekten istikrarlı olamadı. Hiç kimse tüm hafta sonu boyunca sürekli ön sıralarda kalmayı başaramadı."

"Bu sezonun biraz daha çekişmeli geçmesinin nedeni, geçen yıla ve hatta 2024 ile 2023 sezonlarına kıyasla sürücülerin daha fazla hata yapması gibi görünüyor. Bu yüzden hâlâ hiçbir şey net değil."

"Bu taraftarlar için daha ilgi çekici ve daha iyi. Ancak şu anda hiçbir sürücü sürekli olarak aynı performansı sergileyemiyor. Bence sezonun başında bunu başarabilen tek isim Marco'ydu. Ne yazık ki sakatlandı ve son yarışlarda da şans onun yanında değildi."

"Yaz arasından sonra hangi sürücünün bu istikrarı yakalayabileceğini görmek ilginç olacak. Bunun karşılığını o alacaktır. Ogura'nın bunu başarabilecek büyük bir potansiyeli var, Marc'ın da öyle."

"Ama yine de lider Martin. Çok fazla dikkat çekmiyor olabilir ama hâlâ orada. Bu yüzden sezon sonuna kadar gerçekten ilginç bir mücadele izleyeceğiz."

2026 MotoGP şampiyonluğu için favorisinin kim olduğu sorulduğunda ise Marquez esprili bir yanıt verdi: "Kesin olan bir şey var; o da ben değilim."

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images