Domenicali’den kural eleştirilerine yanıt: "Kimsenin ağzını bantlamak gibi bir niyetimiz yok”

Max Verstappen’in kış testlerinde mevcut araçları "steroidli Formula E" olarak nitelendirmesinin ardından, Silverstone ve Spa gibi enerji tüketiminin yüksek olduğu pistlerde pilotların tepkisi daha da artmıştı.

Oscar Piastri de yeni nesil güç ünitelerinin "kendi kendine öğrenen algoritmalardan" oluştuğunu ifade etmiş, kurallara yönelik şikayetlerini dile getirmişti.

Yaz arası başlangıcında basının sorularını yanıtlayan F1 CEO'su Stefano Domenicali, pilotların bu sert eleştirilerine doğrudan yanıt verdi.

Motorsport.com'un pilotların eleştirilerinin beklenenden daha sert olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Domenicali, açıklık vurgusu yaptı: "Burada eleştirilerin azalması için kimsenin ağzını bantlamak gibi bir niyetimiz yok.”

Taraftarlar Fotoğraf: Paul Foster

“Sporumuzun güzelliği herkesin bir fikre sahip olabilmesidir. Ancak şunu bilmeliyiz ki fikir, sadece bir fikirdir.”

“Biliyorsunuz ki birilerinin sporun çizgisini, finansal çıkarlarını ve sürdürülebilirliğini koruması gerek. Bazı pilotlar tabii ki belirli şeyleri belli şeylere tercih eder.”

“Bu süreçte bizim vurguladığımız asıl nokta, bu konularda yapıcı olunması gerektiğidir.”

Yeni motor kurallarının otomotiv sektörünün elektriğe yönelimine paralel olarak üreticileri sporda tutmak adına 'hayati' olduğunu belirten Domenicali, eleştirilerin kapalı kapılar ardında konuşulması gerektiğini ifade etti: "Kendi adıma daha sağlıklı çözümler üretebilmek için konuları özel biçimde tartışmayı tercih ediyorum.”

“Çünkü sistemin dışındaki belirli konular hakkında sesinizi yükselttiğinizde, oluşan olumsuzluk sporun bütününden ziyade kişisel tarafa daha çok yansıyor. Bence herkes bunu anladı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Stefano Domenicali, Formula 1 CEO Fotoğraf: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Verstappen ile yakın zamanda bu konuları baş başa görüştüğünü de ima eden Domenicali, bir CEO olarak spora daha geniş bir pencereden bakması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Pilotlarımız bu sporun kalbi ve onlara ne kadar saygı duyduğumu çok iyi bilirsiniz.”

“Ancak birlikte yürümemiz gereken tek bir yol olduğunu daha iyi anlamaları gerekiyor.”

“Taraftarlar ben dahil herkesin, her şeyin üzerinde bir önceliktir. Pilotlar kişisel fikirlere sahip olabilir ancak benim görevim, mevcut sorunlar karşısında sporun geleceğini ve sürdürülebilirliğini de göz önünde bulundurarak çözümler üretmek.”

“Bugün tüm hissedarlarla ilişkimiz son derece verimli ve sağlam. Geleceğe bakmalı ve sporun hep birlikte doğru yönde doğru ilerlediğinden emin olmalıyız.”

Start Fotoğraf: Liam Fabre

Pilotların "ızdırap verici" olarak tanımladığı yeni araçlara rağmen F1’in kendi verileri, yarışların eğlence değerinin arttığını ortaya koyuyor.

60 bin taraftarla yapılan değerlendirmelere göre yarışları "iyi" veya "mükemmel" olarak nitelendirenlerin oranı geçen yıl yüzde 60 iken, 2026'da bu oran yüzde 66'ya yükseldi.

Enerji yönetiminin pilotları en çok zorladığı Spa-Francorchamps yarışının beğeni oranı geçen yıla göre yüzde 24 artarken, güvenlik aracının arkasında biten Britanya GP'sinin reytinglerinde belirgin bir düşüş gözlemlendi.