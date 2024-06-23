Alonso: "Aston Martin'in daha az konuşup, daha çok şey yapması gerek"

Alonso kendi evindeki yarışı 11. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı ve yarış sonrası yaptığı değerlendirmede takımın 'herhangi bir puan almayı hak etmediğin' söyledi.

Bu sonuç, iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan pilotun son dört yarışın sadece birinde puan alabildiği kötü bir dönemin ardından geldi.

Barselona'daki sonuç sorulduğunda Alonso, şunları söyledi: "Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü puan alamadık."

"Açıkçası puan alamamayı hak ettik çünkü tüm hafta sonu boyunca tempomuz yoktu."

"Yarışta her şey son derece zordu çünkü virajlarda çok fazla kaydığınızda lastikleri de öldürüyorsunuz. Ayrıca hızımız da yoktu."

"Sonuç olarak bizim için çok uzun bir yarış oldu. Başarı elde etmek için daha iyi olmamız gerekiyor."

Alonso, AMR24'teki yere basma kuvveti eksikliğine işaret ederek Avusturya ve Silverstone'da daha fazla zorlanabilecekleri uyarısında bulundu. Takımın güncelleme iddialarını bırakıp bunları pistte göstermeye başlaması gerektiğini de ekledi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, hayranlarına el sallıyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sinir bozucu ama şu anda yapabileceğiniz bir şey yok. Bir sonraki yarışın Avusturya olacağını fark ettiğinizde de neyi farklı yapabileceğinizi düşünüyorsunuz."

"Ama bence oradaki hafta sonumuz da zorlu geçecek çünkü uzun virajlarıyla Barselona'nın bazı özelliklerini taşıyor."

"Muhtemelen Silverstone'da da zorlu bir hafta sonu geçireceğiz."

"Çok fazla hayal kırıklığına uğrayamayız. Daha çok çalışmanın, daha az konuşmanın ve daha çok iş yapmanın zamanı geldi. Yapmak istediğimiz şey bu."

"Araçta çok fazla güncelleme yaptık ama sonuç alamadık."

"Şimdi hedeflediğimiz şey; piste ne getirirsek getirelim beklediğimizi vermesi ve gittikçe daha iyi olmaya başlamamız."

"Çok çalışmalı, her yarışta daha iyi olmalıyız ama bunları daha az konuşarak yapmalıyız."