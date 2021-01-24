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Formula 1 / Son dakika

Turrini: "2021'in en dengeli çifti Verstappen-Perez ikilisi"

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Turrini: "2021'in en dengeli çifti Verstappen-Perez ikilisi"
Ekleyen:
, Editör

F1 2021 sezonu takım kadrolarını analiz eden 60 yaşındaki İtalyan gazeteci Leo Turrini'nin en iyi takım kadrosundaki tercihi Red Bull Racing'den yana oldu.

Red Bull, 2021 sezonu için Sergio Perez'le anlaştı ve Meksikalı pilot burada Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak.

2021'deki pilot ikililerini değerlendiren Turrini blogunda şöyle yazdı: "Pandemi tüm dünyada hâlâ devam ediyor. Bu durum göz önüne alındığında F1 takvimi, planları ve kurallarında her şeyin tam zamanında gerçekleşeceğini söylemek çok mantıklı olmasa da er ya da geç araçların motorlarının tekrar kükreyeceğini biliyoruz."

"Her halükarda önümüzdeki sezon - ne zaman başlarsa başlasın - personelde çok sayıda değişiklik göreceğiz gibi duruyor."

"Lewis Hamilton'ın Mercedes ile henüz bir sözleşme imzalamamasını bir kenara bıraksak da bu durumun nasıl biteceğini hepimiz merak ediyoruz: Hamilton-Bottas mı yoksa Bottas-Russell mı?"

"Ben en dengeli ikilinin Max Verstappen ve Sergio Perez olduğunu düşünüyorum."

"Hollandalı pilotun karakteri ve ifadeleri hakkında ne isterseniz düşünebilirsiniz, ama o direksiyon başında bir başka, çok havalı... Sevip sevmemeyi bir kenara atarak herkesin buna katılması gerektiğini düşünüyorum."

"Ayrıca Meksikalı da çok zor bir adam. İkinci sürücünün hızı (Perez), takımın tartışmasız takım lideriyle (Verstappen) karşılaştırılabilir durumda. Bu durumda Red Bull Racing, Takımlar Şampiyonası'nı kazanmayı hayal etmeye başlayabilir."

 

"Burada dikkate değer iki nokta var."

"İlki, bu takımda her zaman Verstappen tercih edilmiş olması - Daniel Ricciardo'ya sorun, o her şeyi biliyor. Ekip durumu kontrol altında tutup her iki sürücüye de doğru yaklaşımı bulabilecek mi? Bu hassas konuda doğru dengeyi koruyabilecek mi?"

"İkincisi de - en yumuşak tabirle şöyle söyleyeyim - Perez çok harika bir karaktere sahip değil. Ferrari Yarış Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında bir yumruk mevzusuyla şiddet eğilimini açığa çıkarmıştı."

"2012'de ilk podyuma çıktığı yer olan Malezya GP'den sonra onu tebrik ettiğimi hatırlıyorum. Sıktığı dişlerin arasından, kazanmak zorunda olduğu için bu sonuçtan aşırı derecede üzgün olduğunu mırıldanmıştı."

"Ben de itiraz ederek bir süre Alonso'nun önünde gittiğini ve Ferrari tarafından izlendiğini söylediğimde şöyle karşılık vermişti: 'Bu, onun önüne geçmek için başka bir neden.' Genel olarak birbirimizi anlamıştık."

"Zamanla daha olgun ve profesyonel mi oldu? Bazıları onun, Lance Stroll'ün ailesiyle birlikte görgü kurallarını da öğrendiğini düşünüyor. Bazılarıysa farklı düşünüyor. Göreceğiz... O anı görene kadar Red Bull Racing ikilisinin, 2021'in en iyisi olduğunu düşünüyorum."

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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