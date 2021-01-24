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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı

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Tsunoda, 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı
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AlphaTauri'nin Japon sürücüsü Yuki Tsunoda, takım fabrikasına geldi ve 2021 aracı üzerinde çalışmaya başladı.

AlphaTauri, 2021 Formula 1 Sezonu'nda Daniil Kvyat'ın yerini Yuki Tsunoda'nın alacağını açıklamıştı.

Japon pilot, geçen yılın sonunda AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılmıştı. Bu yüzden sürücünün zaten mevcut bir koltuk ayarı vardı.

Buna rağmen genç pilot, geçtiğimiz günlerde Japonya'dan AlphaTauri'nin Fenza'daki fabrikasına geldi ve takımla beraber yeni sezon hazırlıklarına başladı.

İlk önce takımla bir toplantı yapan Tsunoda, daha sonra hem 2018 aracıyla yapacağı test hem de 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.

Japon sporcu şu an gridin en kısa boylu pilotu konumunda yer alıyor.

Tsunoda 27-28 Ocak'ta 2018 aracıyla Imola'da iki günlük bir test yapacak. Bir sonraki test ise 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

 

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Editör Kemal Şengül

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