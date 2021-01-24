Domenicali: "Formula 1'e ilgi gösteren büyük otomobil üreticileri var"

Helmut Marko, perşembe günü bir açıklama yaparak Red Bull Racing ve Honda'nın motor projesi için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Şu an ki soruysa FIA'nın motor teknolojisini dondurma planını ne zaman öne süreceği. Red Bull bunu 2022'de beklerken diğer motor üreticileri 2023'e kadar zaman istiyor.

F1'deki tek tartışma konusu ise bu değil. 2026 için bir motorun tanıtılması gerekiyor. Bu, mevcut düzenlemelerin sona ermesi ve yönetiminin mevcut hibrit motorlardan uzaklaşabilmesiyle olacak.

Sky Sports'la konuşan Domenicali, farklı üreticilerle ilerisi için neyin mümkün olduklarına baktıklarını söyledi ve güzel gelişmelerle ilgili haberler verdi: "Önceden, yeni bir motor için en çok önceliği teknolojiye vermek gibi hatalar yaptık."

"F1 motoru artık çok pahalı. Motor her zamankinden daha verimli, ancak bir F1 motoru asla bu kadar pahalı olamaz. Şimdi farklı üreticilerle birlikte, gelecek için neyin mümkün olduğuna bakıyoruz."

"Diğer üreticilerle görüşüyoruz. Şu anda sessiz kalıyorlar, ancak Formula 1'le ilgilenen birçok şirket ve kuruluş var."

"Bu ilgi sadece teknoloji açısından da değil... çünkü F1, markalar için giderek daha da değerli bir hal alıyor."

"Otomobil endüstrisi de bir marka olarak nasıl daha genç algılanabileceğine bakmak zorunda kalıyor ve Formula 1, bunun için harika bir yol."