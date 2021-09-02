Leclerc: "Zandvoort bizim için Spa'dan daha iyi geçmeli"

Ferrari, Spa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk ona girmeyi başaramadı ve genel olarak pek de iyi bir hafta sonu geçiremedi.

Zandvoort ise yapı gereği Spa'dan çok daha farklı bir pist ve Leclerc, bu pist hakkında daha pozitif konuştu.

Leclerc, "Burayı seviyorum, 2015 yılında Formula 3'te yarışırken buraya geldim ve bu pistte yarışmaktan keyif almıştım. Sıralama turları özellikle zor olacak çünkü burası hata affetmeyen bir pist. Cadde pistlerinin en sevdiğim sevdiğim özelliği bu ve burada olmak harika. Umarım heyecan verici bir hafta sonu geçirebiliriz."

"Burada biraz bilinmeyene doğru giriyoruz çünkü herkes ve özellikle de takımlar için yeni bir pist. Bu pisti biliyorum ama tam olarak ne kadar rekabetçi olacağımızı görmek için ilk seansı beklememiz gerekiyor. Kâğıt üstünde kötü görünmüyor. Bence Spa'dan biraz daha iyi olmalıyız. Umarım bunu pist üstünde de doğrulayabiliriz."

"Burada özellikle oval viraj, biz sürücüler için heyecan verici olacak. Muhtemelen başka hiçbir yerde görmeyeceğimiz şekilde farklı çizgiler deneyeceğiz çünkü dışa açıldıkça ovallik daha da artıyor. Bu yüzden özellikle üçüncü virajda bazı dış çizgiler denendiğini görebiliriz ki bu pek sık göremeyeceğiniz bir şey." dedi.

Spa'daki sorunlar sorulduğunda Leclerc, "Orada işler pek iyi gitmedi. Sanırım kağıt üstünde hafta sonundan önce beklediğimiz gibi geçti ve yağmur yağdı. Lastikleri muhtemelen sıralama turlarında doğru aralığa sokamadım ama durum bu. Bence bu deneyimden epey şey öğrendik ve umarım güçlü şekilde dönüp, bir dahaki sefere yağmur yağdığında daha iyi konumda yer alabiliriz." dedi.

Leclerc, ıslak zemindeki sorunların, kuru zemin lastiklerine karşı daha hassas olmak için yapılan çalışmalardan mı kaynaklandığı sorusuna, "Hiç sanmıyorum. Bence kuru zeminde hızlı olan bir araç, ıslak zeminde de hızlı olmalı. Daha önce de söyledim, lastikler çok hassas ve özellikle yağmurda doğru aralığı bulmak çok zor. Aynı zamanda sürüş tarzıyla da ilgili. Islak zeminde kuru zeminde olana kıyasla daha fazla ayrıntı var."

"Williams'ın geçen hafta sonu sıralama turlarında bu kadar hızlı olduğunu gördüğünüzde, muhtemelen lastik hazırlığında henüz yapamadığımız bir şeyi doğru yaptıkları ortadaydı. Bu yüzden bu konu üzerinde çalışacağız ancak kuru zemin çalışmalarımızın ve kuru zeminde değişikliklerimizin ıslak zemin performansını etkilediğini düşünmüyorum." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari speaks to the media Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images