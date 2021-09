Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

2007 senesinde Raikkonen'le şampiyonluk mücadelesi veren ve çaylak senesinde şampiyonluğu Raikkonen'e bir puanla kaybeden Lewis Hamilton, Fin pilotun emeklilik kararına şaşırmadığını söylerken; Raikkonen'in "yarışmaya devam etmek için gösterdiği azmi takdir ettiğini" ekledi.

Konu hakkında konuşan Hamilton, "Yani bu karara şaşırmadım. O, çok uzun bir kariyere sahip ve uzun süredir burada. Onun bir ailesi olduğunu biliyorum ve o daha önce keyfini çıkarmayı beklediği şeyler olduğunu söylemişti."

"Onun yarışmaya devam etmek için gösterdiği azmi takdir ediyorum. Yarışmak onun kanında var. F1'e gelmeden önce büyük bir Kimi fanı olduğumu hatırlıyorum."

"Bilgisayar oyunları oynarken hep onun arabasını seçerdim. Yani bu çılgın tecrübeden geçerek onun karşısında yarışmak, şampiyonluğu ona bir puanla kaybetmek ve bütün güzel mücadeleleri görmek... O özlenecek." ifadelerini kullandı.

Hamilton ardından Raikkonen'le lastik lastiğe mücadele etmekten bahsetti ve "Kimi, yarışılabilecek en iyi sürücülerden biriydi. O hep sertti ama çok adildi. Onun griddeki en yetenekli sürücülerden biri olduğunu biliyordunuz. Pistte her zaman büyük bir saygı vardı." dedi.

İngiliz pilot, son olarak Raikkonen'i ne kadar iyi tanıdığı hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı: "Onu çok da iyi tanımıyorum. McLaren genç sürücü programındayken onu biraz daha tanıma şansı buldum ve sonrasında sanırım GP2'deyken onunla birkaç kez görüştüm."

"Ancak F1'e çıktığımda, bildiğiniz gibi diğer insanların garajlarında vakit geçirmek için çok vaktiniz olmuyor. F1'e çıktığımdan beri aramızda büyük bir etkileşim olmadı."

"Onunla en son ben İsviçre'de yaşarken karşılıklı konuşmuştum. Ne için olduğunu hatırlayamıyorum ama onu bir şey için aradım ve o, bunun hakkında çok olumluydu. Ancak konuşmamız bu kadardı."

Kimi Raikkonen, Ferrari F2007 ve Lewis Hamilton, McLaren MP4/22 Fotoğraf: Sutton Images

Raikkonen'e en yakın pilotlardan biri olarak bilinen ve Fin pilotun 4 sezon takım arkadaşlığını yapan Sebastian Vettel ise şunları söyledi: "Kimi'yi bildiğimden, neden emekli olduğunu ona sormak muhtemelen daha iyi olurdu ama ona gelecek için en iyisini diliyorum. O, uzun süredir buradaydı ve o, mükemmel bir yetenek."

"Takım arkadaşıyken bunu yakından gördüm. En baştan itibaren sahip olduğu hız, farklı koşullara alışabilmesi, farklı arabalara alışabilmesi..."

"O, kesinlikle buradaki yerini hak etti ve elbette uzun ve güzel bir kariyer geçirdi."

George Russell ise 2018 FIA Galasında Raikkonen'le yaşadığı ilginç bir anısını anlattı.

"Kimi'yle ilk kez konuştuğumda, konuşmamız onun benim meme uçlarımı tutup döndürmesiyle sonlandı. Bu olay, 2018 FIA Galasındaydı. Yani o eşi benzeri olmayan biri ve onun pistte başardığı her şeye çok büyük saygı duyuyorum. O bir efsane ve elbette onu özleyeceğiz."

Raikkonen gibi Finlandiya'da büyüyen Valtteri Bottas ise Raikkonen'i büyürken seyrettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bence, onun da söylediği gibi hiçbir şey sonsuza kadar devam etmiyor ve her zaman yeni bir şeyler için zaman oluyor. O, Formula 1'de uzun ve etkileyici bir kariyeri arkasında bıraktı."

"Onun şampiyonluğu kazandığı sezonda onu takip ediyordum. O dönemde ben açık tekerlek araçlarla ilk sezonumdaydım ve o Ferrari'yle şampiyonluğu kazandığında Formula Renault'da yarışıyordum.

"O Finlandiya'da büyük bir yıldız ve bir efsane. Onu izlemek her zaman çok eğlenceliydi ve onunla yarışmak da güzeldi çünkü o, lastik lastiğe mücadele ettiğinizde rahat olabildiğiniz pilotlardan. Her zaman rakiplerine saygı duydu ve ben de böyle yarışmayı seviyorum."

Valtteri Bottas, Williams F1 Takımı ve Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari

2014 senesinde Ferrari'de Fin pilotun takım arkadaşlığını yapan Fernando Alonso ise Raikkonen'i "çok özlemeyeceğini" söyledi.

Bunun üzerine Alonso'ya ne demek istediği soruldu. Alonso ardından şu ifadeleri kullandı: "Onu özleyeceğiz çünkü elbette o uzun yıllardır buradaydı ve daha rekabetçi araçlarımız olduğundan geçmişte iyi mücadelelerimiz oldu. Ancak F1'de her zaman 20 pilot vardır. Sıradan inip çıkarız ve bazen gideriz, artık sporda olmayız."

"Bu muhtemelen onun kararıydı. Bence harika bir kariyer yaptı, buradaki zamanının tadını çıkardı ve kesinlikle gelecek için ona en iyisini diliyorum."

Alonso ardından, Raikkonen'i iyi tanıyıp tanımadığı hakkında konuştu.

"Çok tanımıyorum. Onu, onun hakkında bir düşüncem olacak kadar iyi tanımıyorum. Kimi'nin özel ve oldukça utangaç olduğunu, kimseyle büyük ilişkilerinin olmadığını biliyoruz. 2014'te Ferrari'de onun takım arkadaşıydım ve o sene bile, birbirimizle buluşma şansını yakalayamadık. Yani onu tanımam konusunda bir şey söylemem."

Alonso son olarak Raikkonen'le yan yana yarışmak hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Her zaman adil, her zaman saygılı, her zaman sert bir rakipti. Yani her zaman adildi ve numaraları yoktu. Bu açıdan onu özleyeceğim çünkü Kimi'yle yan yana olduğunuzda ona güvenebiliyordunuz. Çünkü o, asla sizi tehlikeye sokacak bir şey yapmazdı. Adil bir rakipti."

Sergio Perez de Alonso'ya katıldı ve ayrılığın sporun doğasında olduğunu söyledi.

"Fernando'nun da dediği gibi, bu sporun doğasında var. Bence Kimi harika bir kariyer geçirdi. Kimi'nin Fernando'yla mücadelelerini izlediğimi hatırlıyorum. Bu sporda başardıklarıyla fazlasıyla gurur duyabilir. Bence Kimi çok farklı bir kişilikti, farklı bir insandı."

"Hayatının yeni bölümünde onun hak ettiği gibi mutlu olmasını diliyorum."