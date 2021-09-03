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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Vettel: "Schumacher'i düşünmek acı veriyor"

Ekleyen:
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Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
, Featured writer

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, 7 kez Dünya Şampiyonu Michael Schumacher hakkında yayınlanacak olan Netflix belgeseli öncesinde, iyileşme süreci devam eden arkadaşını düşünmenin kendisini yaraladığını kabul etti.

Vettel: "Schumacher'i düşünmek acı veriyor"

Vettel, kahramanı ve arkadaşı olan Schumacher için hazırlanan belgeselde, vatandaşının hayatı ve kariyeri hakkında röportaj verdi. Belgesel, 15 Eylül'de yayına girecek.

Schumacher'in 2013'te geçirdiği kayak kazasında başından ciddi yaralanmasının ardından yaşadığı durum, Vettel'i çok üzmüş.

Vettel her ne kadar belgesel filmin fragmanında görünse de, filmi henüz izlemediğini söyledi.

Vettel, "Michael büyük bir ilham kaynağıydı. Onu sadece çocukken araç kullanırken görmekle kalmadım, ardından onu tanıdım ve onunla arkadaş oldum. Bu yüzden kesinlikle onunla çok özel bir ilişkiye sahibim."

"Onun içerisinde bulunduğu durumu, onun verdiği savaşı ve bu kadar uzun süredir bu halde olmasını düşünüyor olmak açıkçası yaralıyor. Bu yüzden evet, ona çok yakınım ancak belgeseli görmek için sabırsızlanıyorum çünkü kesinlikle benim de bilmediğim şeyler göstereceklerdir." dedi.

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Schumacher hakkında hazırlanan belgeselde, onun kayak kazası ve o kazadan sonraki iyileşme sürecinden çok yarış aktivitelerine yer verildiği düşünülüyor.

Vettel, bu belgeselin Schumacher'in hakkını vereceğine ve eski Jordan, Benetton, Ferrari ve Mercedes F1 pilotunun kariyerine, onunla çalışan birçok kişinin görüşleri aracılığıyla daha fazla farkındalık getirmeye yardımcı olacağına inanıyor.

Vettel, "Ona çok yakın olan çok fazla insan vardı ve her biri, onun hakkında bir şeyler verdi."

"Umarım harika iş çıkarmışlardır. Bunu yaptıklarından eminim çünkü gerçek hayatta yaşanan hikaye harika bir hikayeydi. O, harika bir kariyere sahip oldu ve onun harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden filmi izlemek için sabırsızlanıyorum. Şu ana kadar hiç bir parçasını izlemedim." dedi.

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