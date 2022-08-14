Leclerc, yıllar içinde iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor

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Monakolu pilot saf performans anlamına baktığımızda oldukça güçlü bir sezon geçirmekte, özellikle 7 pole pozisyonu kazanması ve takım arkadaşı Carlos Sainz'a 10-3 gibi ciddi bir üstünlük kurması bunu fazlasıyla gösteriyor.

Bu güçlü performansa rağmen şampiyonluk umutları ise Macaristan GP'sinin ardından iyice azalmış vaziyette, nitekim şampiyona lideri Max Verstappen farkı 80 puana kadar çıkarttı.

BBC'ye röportaj veren Leclerc, zihinsel olarak kendisini geliştirmenin pilotajına da yansıdığını düşünüyor.

Leclerc, "Tam olarak hazır hissetmek için, tüm dış baskılar ve etrafınızda olup bitenlere rağmen araca her bindiğinizde yüzde 110'unuzda olabilmek için; işte bu noktada zihinsel eğitim ciddi anlamda yardımcı oluyor."

"Her yıl daha fazlasını öğrenerek ve bazı ayrıntıları değiştirmeye çalışarak, Formula 1'e geldiğimden beri, doğrusal bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum."

"Bu yıl, özellikle yarışlara hazırlanma ve yarışlardan sonra rahatlama anlamında epeyce değiştim -ancak bu tecrübenin bir getirisi."

"Geçen yıl ise ayrıntılara dikkat etmiyordum. Yaşlandıkça -hala 24 yaşındayım, bu yüzden sorun değil- daha farklı şeyler hissediyorsun."

"Geçen yılın sonlarına doğru, sezonun son bölümünde, çok yorgun olduğumu hissedebiliyordum ve bu yılın son bölümüne yorgun olarak gelmek istemiyorum, çünkü bunun yarış kazanabilmek için büyük bir fırsat olduğunu biliyorum."

"Artık daha çok boş zamana sahibim, evde ve iki yarış arasında pek bir şey yapmadığım zamanlar var."

"Sadece antrenman yapmak ve evde kalmak temelde benim yeni hayatım; diyet, antrenman ve evde kalmak. Çok sıkıcı günlerim de oluyor, ama bunların epey bir yardımı dokunmakta, bu da fark yaratacak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, arrives on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Şampiyona savaşı veriyor olmasının kendisini önemli oranda teşvik ettiğini söyleyen Leclerc, "Eskiden bunun [şampiyonluk mücadelesi] beni teşvik ettiği sorulsa hayır derdim, ama sanırım öyle. Bunun bir nedeni, dünya şampiyonluğu için savaşacak araca sahip olduğunuzu bildiğinizde, tüm detayları çözmeye çalışmanız."

"Bu seviyedeki hazırlıkları önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğim, nitekim faydasını hissettim."

"Önümüzdeki yıl şampiyonluk için savaşsam da savaşmasam da bu benim için yeni standart olacak." dedi.

Son olarak, şampiyonluk savaşının kendisini değiştirip değiştirmediği sorulan Leclerc, "Pek değil. Dış baskılardan asla çok fazla etkilenmedim."

"Benim için bu pek değişmiyor. Sanırım sadece daha mutluyum, nitekim iyi bir iş yaparsam karşılığında galibiyete ulaşıyorum, bu geçen yıl elde ettiğim beşinciliklere göre çok daha iyi."

"Ayrıca fabrikada ve pistte tüm insanların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek çok güzel."

"Her ne yapıyorsak yapalım, istediğiniz sonucu asla elde edemeyeceğiniz için oldukça sinir bozucu olduğu iki sezonun ardından, şimdi istediğimiz sonucu alma olanağına sahibiz. Bu iyi bir şey." dedi.