Sainz: "Ferrari'nin büyümeye devam etmesi gerekiyor"
Carlos Sainz, Ferrari'nin hatalarından dersler çıkarmaya ve öğrenmeye devam etmesi gerektiğine katılsa da, çok fazla hataya neden olan "temel bir sorun" olduğu yönündeki görüşlere katılmıyor.
Ferrari bu yıl gridin en hızlı aracını üretmesine rağmen, geride kalan 13 yarışın sadece dördünü kazanabildi.
Bu, temel olarak Ferrari'nin yaptığı strateji hataları, sürücülerin yaptığı hatalar ve dayanıklılık sorunları sonucu gerçekleşti.
Tüm bunların ardından yaz arasına Max Verstappen 80 puan farkla lider girerken, Ferrari de takımlar şampiyonasında 97 puan geride kaldı.
Bazıları Ferrari'nin köklü değişikliklere ihtiyaç duyduğunu ve özellikle strateji ekibi tarafında değişiklik yapması gerektiğini söylüyor.
Fakat Carlos Sainz, Ferrari'nin temel bir sorunu olmadığını ancak her yarıştan bir şeyler öğrenmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
Sainz, "Açıkçası takımımızın büyümeye devam etmesi ve sürekli galibiyetler almaya devam edebilmek için de gelişimini sürdürmesi gerekiyor."
"Macaristan'daki yarışta aracımız yeterince hızlı değildi. Bu bazen olabiliyor."
"Fakat Red Bull da Avusturya'da tempo olarak yavaştı ancak kimse onların gelişmesi gerektiğini söylemedi. Oradaki hızları çok kötüydü, bizim de buradaki tempomuz düşüktü."
"Macaristan'da sadece yeterince hızlı değildik."
"Bir daha aynı şeyin olmayacağından emin olmak adına durumu analiz etmemiz gerekiyor çünkü cuma günü sıcak havada uçarken, yarıştaki daha soğuk şartlarda zorlanıyorduk."
"Bu yüzden durumu analiz etmemiz gerekiyor." dedi.
Sainz aynı zamanda Ferrari'nin tutarlılık konusunda sorun yaşadığını ve ikinci yarısında buna odaklanması gerektiğini söyledi.
Sainz, "Öncelikle tüm alanlarda net bir tutarlılık eksikliği var."
"Sezon başında kendimden kaynaklı problemler vardı ve araçta yeterince hızlı değildim fakat şimdi araçla kendimi daha iyi hissediyorum ancak şimdi de bazı dayanıklılık ve pit stop sorunları var."
"Bunlar tutarlı olmamıza izin vermiyorlar. Macaristan'da kendim de daha iyisini yapabilirdim, bunu gizlemiyorum."
"Daha iyi olmak adına neler yapabileceğimizi görmek adına analiz yapmalıyız" dedi.
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