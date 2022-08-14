Sainz: "Ferrari'nin büyümeye devam etmesi gerekiyor"

Fakat Carlos Sainz, Ferrari'nin temel bir sorunu olmadığını ancak her yarıştan bir şeyler öğrenmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sainz, "Açıkçası takımımızın büyümeye devam etmesi ve sürekli galibiyetler almaya devam edebilmek için de gelişimini sürdürmesi gerekiyor."

"Macaristan'daki yarışta aracımız yeterince hızlı değildi. Bu bazen olabiliyor."

"Fakat Red Bull da Avusturya'da tempo olarak yavaştı ancak kimse onların gelişmesi gerektiğini söylemedi. Oradaki hızları çok kötüydü, bizim de buradaki tempomuz düşüktü."