Horner: "Hakkımdaki yorumlar beni hiç endişelendirmiyor"

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Red Bull takım patronu, Formula 1 ‘deki en profesyonel isimlerden biri ve geçen yıl Mercedes takım patronu Toto Wolff ile sık sık irili ufaklı tartışmalar yaşadı.

Horner, 2005 itibariyle Red Bull'da görev yapmaya başladı ve o günden bu yana pek çok başarının mimarı olurken, kendisini eleştiren isimler de vardı.

Red Bull 2010-13 yılları arasında Sebastian Vettel ile dört pilotlar şampiyonluğu elde ederken, dört de takımlar şampiyonluğu kazandı. Takım turbo hibrit motorlar döneminde Mercedes dışında sürücüler şampiyonu çıkarmayı başaran tek ekip de oldu.

Horner, 26,5 sene boyunca Manchester United futbol kulübünün menajeri olarak görev yapan Sir Alex Ferguson gibi eleştirileri çok fazla umursamadığını söylüyor.

Sky Sports için Martin Brundle ile yaptığı röportajda, kamuoyu algısına atıfta bulunan Horner, "Yaptığınız iş eğer sizi rahatsız ediyorsa, o işi yapmamalısınız."

"Benim işim, takım ve temsil ettiğim insanlar için elimden gelenin en iyisini yapmak."

"Sir Alex Ferguson'ın sporda diğer yöneticilerin veya insanların onun hakkında ne düşündüğünden endişe duyduğunu sanmıyorum."

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Önceliğim ve görevim temsil ettiğim insanlar için elimden gelenin en iyisini yapmaktır."

"Sahip olduğumuz organizatörle, FIA ile, hissedarlarla, sponsorlarla veya medya gibi araçlarla elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Aynı röportajda Horner, Red Bull ve Mercedes arasındaki yoğun 2021 şampiyonluk savaşı sırasında yaşadığı Wolff ile olan mücadelesine de değindi.

Horner, "Hiçbir şekilde kişisel değil."

"Toto, Toto'dur. Mercedes ile olağanüstü bir iş çıkardı. Benden çok daha farklı şekilde, geçmişte finansal işlerde çalıştı."

“Tabii ki rekabet ederken geçen yıl çok yoğundu ve o ilk defa böyle bir durumla karşılaştı. Böyle bir durumda insanların nasıl tepki verdiğini görmek her zaman ilginçtir."

"Kulaklıklarını kırdıklarında onları yendiğinizi görebilirisiniz."

Wolff'tan daha iyi bir takım patronu olup olmadığı sorulduğunda Horner, "Bunu yargılamak bana düşmez.’’

“Yaptığım şeye odaklandım, sizler eleştirmen ve jürisiniz. Ben yaptığım şeye, o ise kendi yaptığı şeye odaklanıyor.” dedi. dedi.

Çeviri: Asya Kalpar