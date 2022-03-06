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Leclerc: "Tutarlı olursak, beş zaferle şampiyon olabiliriz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, eğer tutarlı bir yıl geçirebilirlerse, beş galibiyet almaları halinde şampiyon olacaklarına inanıyor.

Leclerc: "Tutarlı olursak, beş zaferle şampiyon olabiliriz"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Geçen hafta Barselona'da gerçekleştirilen testin ilk üç gününün ardından griddeki sıralama henüz netleşmedi. Bununla beraber Ferrari'nin diğer tüm takımlardan daha fazla tur tamamlamasıyla, hem rekabetçi hem de verimli bir test geçirdiği herkes tarafından kabul ediliyor.

Ferrari, son 40 yılın en kötü sezonunu geçirdiği 2020 sezonunun ardından geçen yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başarmış ve birkaç yarışta galibiyet savaşı vermişti. Fakat yine sezonu galibiyetsiz kapattılar.

Bu, Ferrari'nin son galibiyetini 2019 Singapur GP'de Sebastian Vettel ile aldığı anlamına geliyor.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fransız televizyon kanalı Canal Sports Club'a verdiği demeçte, bu yıl mücadelenin çok yakın olacağını ve tutarlı olup, beş zafer alırlarsa, şampiyon olabileceklerini dile getirdi.

Leclerc, "Son iki yıl biraz karmaşık geçti."

"Açıkçası Ferrari üzerindeki baskı her zaman çok fazla. Fakat takım olarak zorluklara ve baskıya çok iyi tepki verip, yeni kurallara iyi şekilde hazırlandık."

"Eğer bu yıl beş galibiyet alabilirsek bu, harika olurdu. Tutarlı olabilirsek, beş zaferle şampiyon olabiliriz." dedi.

Leclerc, Bahreyn testlerinin önemine dikkat çekerek, "İlk yarışa hazırlanırken Bahreyn'deki bu son test günleri çok önemli olacak. Takımlar gerçek anlamda ilk kez performansa bakacaklar. Temkinli olmaya devam ediyoruz çünkü nerede olduğumuzu bilmiyoruz ama çok motiveyiz ve ön tarafta savaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Carlos Sainz'la alakalı da, "Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Yine de bizler birer rakibiz. Sonuçta aynı araca sahip olan tek kişi takım arkadaşım ve onu yenmek istiyorum."

"Fakat bunu yaparken takım açısından iyi bir denge yakalamamız gerekiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Alessio Morgese

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