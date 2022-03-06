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Formula 1 Haberler

Williams: "Albon ilk haftalarda beklentilerimizi aştı"

Williams Formula 1 CEO'su Jost Capito, takıma yeni katılan Alexander Albon'un ilk haftalarda beklentilerini aştığını söyledi.

Williams: "Albon ilk haftalarda beklentilerimizi aştı"
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Albon, 2020 F1 sezonunun sonunda Red Bull koltuğunu kaybetti ve sonrasında AlphaTauri'ye geçmek yerine, Avusturyalı ekibin yedek pilotluğuna çekildi. Ayrıca DTM'de AF-Corse Ferrari ile yarıştı.

Bu yıl Albon, Mercedes'e geçen George Rusell'ın yerini alarak Williams'la F1'e geri dönüş yapacak.

Formula 1'in Barselona'da düzenlediği ilk sezon öncesi testinde FW44'ü kullanan Albon, başarılı bir testi geride bıraktı.

Jost Capito ise, Albon'un Grove ekibiyle yaptığı ilk çalışmalar sorulduğunda, 25 yaşındaki sürücünün takıma olan katkısından memnun olduklarını belirtti.

Capito, "Ondan gerçekten çok etkilendim, aracı değerlendirme konusunda verdiği bilgiler çok iyi."

"Son derece sakin ve araçla ilgili çok iyi hisleri var. Mühendislerle ve takımın geri kalanıyla çok iyi şekilde anlaştı."

"Bence iyi bir çocuk ve araçtan anlıyor. Zorluyor, o gerçek bir savaşçı."

"Takım içerisinde epey iyi durumda olmasını bekliyordum ama beklentilerimi aştı." dedi.

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Albon, birlikte çalıştıkları ilk aylarda yeni ekibiyle iyi ilişkiler kurmaktan keyif aldığını ve Williams'ın harika bir geleceğe sahip olduğunu söyledi.

"Takım içinde harika bir ruh hali var, bu takımı gerçekten seviyorum. Kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz ama tüm bu çocuklar harika ve iyi şeyler yapmak için motive olmuş durumdalar. Bu da çok önemli bir şey."

"Geçen yıl mükemmel bir sezon geçirdiler ve bu ivmeyi devam ettirmeyi umuyoruz"

"Dorilton'la beraber yeni bir yatırıma sahipler. Ayrıca onlar da çok motiveler, hepsi çok pozitif insanlar. Yani bunun harika bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum."

"Williams'ın, harika bir yıl ve harika bir gelecek için gereken malzemelere sahip olduğunu hissediyorum. Bunun bize neler getireceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

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