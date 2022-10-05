Leclerc: "Sonsuza kadar Ferrari'de harika kalmak harika olur"

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Charles Leclerc, 2019'da katıldığı Ferrari ile ilk kez bu yıl şampiyonluk için yarışma şansı yakaladı ve yapılan hatalarla bu fırsatı kaybetmek üzereler.

Leclerc, Correra della Sport ile yaptığı röportajda, sezona ve mevcut duruma dair yorumlarda bulundu.

Verstappen şampiyon olduğu zaman bir sıkıntı mı yoksa rahatlama mı hissedeceği sorusuna Leclerc, "Elbette sıkıntılı hissedeceğim çünkü F1-75 çok iyi bir performansa sahipti."

"Sadece bu süre zarfında çok değerli puanlar kaybettik. Yapılacak en doğru şey odaklanmak, mümkün olan en iyi sonuçları almak, sezonu iyi tamamlamak ve 2023'e odaklanmak."

"Geriye dönüp baktığımda 'ne kadar büyük bir adım atmışız?' diye düşünüyorum çünkü geçen yıl bulunduğumuz noktada, bugünkü kadar rekabetçi olmamızı kimse beklemezdi."

"Şimdi galibiyet hasretini bitirmeye çalışmalıyız. Yaz arasından sonra özellikle yarış temposunda zorlandık fakat potansiyelimizin olduğunu hatırlatırsak, bence bu herkese güven verir." cevabını verdi.

Şampiyonluk için kaç yıl beklemeye hazır olduğu sorulduğunda, "En kısa zamanda istiyorum. Bu şekilde çalışmaya ve gelişmeye devam edersek, yakında başaracağız."

"Yine de daha büyük adımlara ihtiyaç var. Bu projeye güveniyorum, ne istediğimi açıkça söylüyorum ve takımla aynı yönde ilerliyoruz. Vizyonları benden farklı değil."

"2023'te başarabilir miyiz bilmiyorum çünkü aynı zamanda rakiplerimizin ne yaptığı da önemli. Yani her şey bizim kontrolümüzde değil. Fakat böyle çalışmaya devam edersek, başarılı olacağımıza eminim."

Ferrari kendisine ömür boyu sürecek bir sözleşme teklif etseydi bunu imzalayıp imzalamayacağı sorusuna, "Sonsuza dek kırmızılarda kalmak harika olurdu. Ferrari için yarışmak her pilotun hayalidir ve ben bu hayali yaşıyorum." dedi.