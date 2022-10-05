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Formula 1 Haberler

Honda, AlphaTauri ve Red Bull ile ortaklığını genişletiyor!

Honda, Formula 1'den çekilmesinden kısa bir süre sonra AlphaTauri ve Red Bull ile olan ortaklığını yeniden güçlendirme kararı aldı.

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Honda, AlphaTauri ve Red Bull ile ortaklığını genişletiyor!
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Honda, 2021 sezonunun ardından Formula 1'den resmi olarak ayrıldı fakat Honda Racing Corporation aracılığıyla 2025 sonuna kadar Red Bull Powertrains'i desteklemeyi sürdürecekler.

Fakat çarşamba günü açıklanan yeni anlaşmanın ardından Honda, bu hafta sonundan itibaren Red Bull ve AlphaTauri'ye daha fazla destek verecek. Bu kapsamda Japon üreticinin logoları, iki aracın da üzerinde yer alacak.

Suzuka itibariyle Red Bull RB18 ve AlphaTauri AT03 üzerinde Honda logosunun yer alacak ve Red Bull pilotu Sergio Perez, Honda Yarış Okulu'nun sürüş akademisi elçisi olacak.

27 Kasım'da düzenlenecek Honda'nın HRC Teşekkür Günü'ne de Perez, Max Verstappen, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda katılacak.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Honda ortaklığımız süresince hibrit teknolojisine önemli yatırımlar yaptı."

"Bu sayede her iki takıma da rekabetçi güç üniteleri sağladık ve bunun için oldukça minnettarız. Ortak hedefimiz, önümüzdeki üç yıl içinde baskın motorlar üretmeye devam etmek ve mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek."

"Suzuka'dan itibaren bunun bir işareti olarak Honda logosunu araçlarımıza geri getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Honda Racing Corporation Başkanı Koji Watanabe ise şunları ekledi: "Her iki takımın yarış araçlarının burun kısmında yer alan HRC logosu ve yan tarafında yer alacak Honda logosu, Honda ve Red Bull Group arasındaki güçlü bağları temsil ediyor."

"HRC tarafından sağlanan teknik destek sayesinde Honda, 'dünyanın en hızlısı' olmak için karşılaştıkları zorluklar karşısında tam destek verecek."

"Bu ortaklığın, Honda'nın isim sponsoru olduğu F1 Japonya Grand Prix'sinde açıklanacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

Watanabe, Temmuz ayında Avusturya Grand Prix'sini ziyaret eden Honda heyetinin bir parçasıydı ve burada yeni nesil güç üniteleri göz önüne alındığında 2026'da spora geri dönebileceklerini söylemişti.

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