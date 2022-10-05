Bütçe sınırında kritik "tamam ya da devam" günü geldi

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Aylardır süren analizler ve birkaç ertelemenin ardından FIA, sonunda F1 takımlarının 2021 Dünya Şampiyonası'nda yaptıkları harcamaların sonuçlarını açıklayacak.

Bu açıklama ile takımların, ilk kez uygulanan 145 milyon dolarlık bütçe sınırına uyup uymadıkları kesinleşecek.

Belirlenen bütçe sınırına uymuş olan takımlar, uygunluk sertifikalarını alacaklar. Bütçe sınırına uymayan takımlar var ise, onlar bütçe sınırı duruşması ve ceza riskiyle karşı karşıya olacak.

Bu konu standart bir prosedürün ilerisine geçti ve Singapur GP padoğunda çıkan iddialar, iki takımın bütçe sınırı kurallarını büyük ölçüde aştıkları yönündeydi.

Bütçe sınırı kuralı, F1'in tüm takımları arasındaki harcamaları dengeleyerek uzun vadede daha yakın bir grid sağlama planlarının temel bir bileşeni olduğundan, FIA olası sorunlarla başa çıkmak için oldukça zor bir dengeleme durumuyla karşı karşıya.

Tamamen yeni olan kuralların sınırlarını aşan takımlara karşı sert bir tutum olursa, hâlâ tartışmalara sebep olan 2021 şampiyonası üzerinde çok daha büyük tartışmalar ortaya çıkabilir.

Diğer taraftan bir ihlal varsa ve yapılan ihlaller halının altına süpürülüp olması gerekenden daha hafif ceza verilirse, bu durumda bundan böyle diğer takımlar da gerçekten endişe duymadan bütçe sınırını aşmayı düşünebilirler.

Bu açıdan Ferrari'nin geçtiğimiz hafta sonunda, bugün yapılacak açıklamanın bütçe sınırı dönemi ve geleceği açısından çok önemli olacağını söylemesi sürpriz değildi.

Yarış Direktörü Laurent Mekies, "Bütçe sınırı açısından çok kritik bir test olacak. Bu sınavı geçemezsek, muhtemelen oyun sona erecek çünkü bunun etkileri devasa olacak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes ve Ferrari gibi üst düzey takımları, başkalarının aşırı harcama yapma konusunda bu kadar gergin bırakan şey, bütçe üst sınırına sıkı sıkıya bağlı kalarak masada ne kadar performans bırakacağını bilmeleridir.

O takımların korkusu, diğerleri kurallar dahilinde kalıp bütçe sınırını aşmanın yolunu bulduysa ya da daha fazla harcayarak ceza almayı göze aldıysa, bu durumda kendileri de yaklaşımlarını değiştirmek zorunda kalmaları.

Red Bull iddiası

Singapur'daki tüm dikkatlerin Red Bull'da olmasına ve güncelleme harcamalarının diğerleriyle birlikte yetersiz kaldığına dair şüphelere rağmen takım patronu Christian Horner, 2021'deki harcamalarıyla ilgili sunumunun sınırın altında olduğu konusunda netti.

İçeriden gelen bilgilere göre takımın denetlenen hesapları 145 milyon dolarlık sınırın birkaç milyon dolar altındaydı ve FIA'nın son aylarda yayınladığı harcama açıklamalarından etkilenmedi.

Horner, "Hesaplamalarımız belirtilen sınırın çok ciddi seviyede altında. Yapılan açıklamalara göre daha da altında olmamız gerekiyor..." diyerek bu konuyu vurguladı.

Nihai karar elbette FIA'nın olacak. Bu, tıpkı vergi makamlarının bireylerin kendi öz değerlendirmesine katılmamasına benzeyebilir.

Red Bull'un yaptığı harcamaların gerçeğe uygun değerine uygun olup olmadığına ve Red Bull Technology gibi yan kuruluşların F1 bütçesine ne kadar katkı sağladığına yalnızca FIA karar verebilir.

FIA'nın ayrıca 2021 sezonunda ve 2022'ye doğru hangi giderlerin yapıldığı konusunda bir çkarar vermesi gerekiyor.

İşte bu nedenle, tüm ekiplerin aynı kısıtlamalarla çalışmadığını düşünen takımlar, Çarşamba günü sonucun ne olacağına bu kadar üst seviyede ilgi gösteriyor.

Mekies, "Büyük takımlara uygulanan kısıtlamaların seviyesini düşündüğünüzde endişe kaynağı oluyor çünkü o zaman kuralları katı bir şekilde uygulamadıkları takdirde ne kadar zaman kazanabileceğinizi fark ediyorsunuz."

"Büyük ölçüde kısıtlandık ve bu nedenle, bütçe sınırında izin verdiğiniz herhangi bir milyon, herhangi bir sızıntı, araçta birkaç ondalık saniyeye dönüşecek." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Ancak durum yalnızca büyük takımlar için önemli değildir çünkü bütçe sınırı durumu bir Vahşi Batı senaryosuna dönüşürse – tüm takımlar artık hızlı olmak için bu konuda esnek olabileceklerine karar verir. Bu da griddeki takımları birbirlerine yakınlaştırma hedefini baltalar.

Bu durumda, büyük takımların harcamalarını hızlandırma riski ortaya çıkar. Verilecek cezaya göre takımlar, o cezayı kabullenir çünkü yapacağı harcama karşısında aracının çok daha hızlı olacağını bilir.

Bu nedenle, FIA'nın bütçe üst sınırını nasıl ele aldığı ve her bir takımın işleriyle ilgili kararlarında ne kadar şeffaf olduğu, büyük takımlar kadar küçük takımlar için de önemli.

FIA'nın 2019'da Ferrari'nin güç ünitesiyle alakalı yaptığı gizli anlaşmanın acısı, hâlâ padoktaki acı verici anılardan birisi.

Takımlardan birisi ya da birkaçı bütçe sınırını aşmış olursa, FIA'nın tüm tarafları mutlu edecek bir cevap vermesi pek kolay olmayacak gibi duruyor. Diğer taraftan FIA, 10 takımın hepsine onay verip herhangi bir açıklama yapmazsa, bu durum da padokta hoşnutsuzluğa neden olabilir.

Haas Takım Patronu Gunther Steiner, "Bir ihlal varsa, bu konu hakkında bilgilendirilmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Bir açık varsa, ki olduğunu düşünüyoruz, herkes onların ne olduğunu anlamalı. Gri alan demek, kurallarda farklı düşüncelerin olması demektir. Bu yüzden, gri alanın ne olduğu konusuna açıklık getirilmeli." dedi.

Plana sadık kalma

Bugünkü açıklamanın sonucu ne olursa olsun, griddeki tüm takımların mesajı açık: F1, bütçe sınırının ilk senesinde bir engelle karşılaşsa bile bunu bırakmamalı.

Alfa Romeo Takım Patronu Frederic Vasseur, "Bütçe sınırı için ilk kez oy verdiğimiz andan itibaren, öncelikle büyük takımların ona uymasını sağlamanın ve süreci kontrol etmenin zor olacağını biliyorduk."

"Ancak bu kararı aldık ve ona uymaya devam etmeliyiz. Geri dönmenin yolu yok, bunu bırakamayız." dedi.

Bütçe sınırı her ne kadar büyük takımların sınır altında kalabilmek için personel işten çıkarmasına neden olsa da, onlar da bütçe sınırının doğru adım olduğunu kabul ediyorlar. Bu konudaki kilit nokta, herkes için adil bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, "Bütçe sınırı yolunda gitmeye karar verdik ve küçük takımların, büyük oyuncularla aynı fırsata sahip olmasını istedik."

"Bu yüzden işimizi yeniden yapılandırmak durumunda kaldık ve küçük takımları daha rekabetçi hale getirmek için, harcayabileceğimiz onlarca milyon dolardan vazgeçtik."

"Bence bu girişimin tüm amacı, hepimizin aynı şemsiye altında olmasını ve sporu içine delik açmaya çalıştığımız bir muhasebe şampiyonasına dönüşmemesini sağlamaktı. Bu, hepimizin taahhüt ettiği şeye aykırı." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Rakiplerinin kendisini işaret etmesiyle öfkelenen Red Bull için bile, sürecin buradan nasıl geliştiğini öğrenmek merak uyandıran bir şey çünkü yapmak zorunda olduğu fedakarlıklara rağmen Red Bull, bütçe sınırını destekliyor.

Horner, "Bence bu, Formula 1'de olumlu bir şey oldu ve maliyetler üzerinde doğrudan etkisini gördük."

"Rakiplerimizden birisinin 40'a yakın işçi çıkardığını duyduk. Red Bull'da 90'dan fazla kişiyi işten çıkardık ve devam eden bütçe kontrolü, organizasyon genelinde kesinlikle sıkı olmuştur."

"Bu, FIA'nın yönetebileceği bir şey ancak kaçınılmaz olarak bu süreçten çıkaracağımız dersler olacak ve ilgili raporları göndermemize rağmen, Mart ayında yapılan gerçek gönderimler üzerinde önemli bir etkisi olabilecek açıklamaların geldiğini görüyoruz."

"Bu yüzden tabii ki hem kural koyucular hem de katılımcılar için her zaman bir öğrenme eğrisi süreci olacak." dedi.

Bu yüzden F1, Çarşamba günü FIA'nın Paris'teki merkezinden yapılacak açıklamayı öğrenmek için oldukça hevesli.