"Sıralama turlarında kırmızı bayrak çıkaran en hızlı turunu kaybeder" kuralı, 2023'te kullanılabilir

Sıralama turlarında kırmızı bayrak çıkararak diğer pilotların tur atmasını engelleyen isimlerin, bir tür ceza almaları gerektiği uzun süredir konuşulan bir konuydu.

Özellikle de pist üstü pozisyonunun önemli olduğu, Monako gibi pistlerde sıralama turlarının son bölümünde "kasıtlı bir şekilde" kaza yaptığı düşünülen isimler oldu.

Mesela Michael Schumacher, 2006 Monako GP'de "bilerek kaza yaptığı" için ceza almıştı. Schumacher, sıralama turlarının son saniyelerinde Rascasse'ta aracının kontrolünü kaybetmişti ve aracını bariyerlerde durdurmuştu. 7 kez şampiyon pilot, Ferrari'sini koruyucu bariyerlerin yanına park etmişti.

Bu da Fernando Alonso'nun, pole pozisyonunu alabilecek turunu tamamlayamaması anlamına geldi. Seans tamamlandı ve Schumacher, pistin en hızlı sürücüsü olarak pole pozisyonunu aldı - en azından öyle duruyordu.

Ancak Schumacher'in bilerek kaza yaptığına dair suçlamaların çıkmasının ardından FIA olayın içerisine girdi ve hakemler, Schumacher'in kuralları çiğnediğini düşündüler. Pole pozisyonundan men edilen Schumacher, gridin en arkasından yarışa başladı.

Nico Rosberg'in ise 2014'te yine Monako'da 5. virajı kaçırarak kaçış alanına uçması ve böylelikle pole pozisyonunu alması da tartışmalara neden olmuştu. Rosberg ise Schumacher'in aksine pole pozisyonunu korumuş ve yarışı da kazanmıştı.

Bu yılki Brezilya GP'de Max Verstappen ve Sergio Perez arasında yaşanan olayların ardından ise "sıralama turlarında bilerek kaza yapma konusu" yeniden gündeme gelmişti. İddialara göre Perez, Monako'daki kazasını pozisyonunu korumak için bilerek yaptığını takıma itiraf etmişti. Verstappen de Brezilya'da pozisyonunu bu yüzden Perez'e bırakmamıştı.

Bu iddianın ortaya atılmasının ardından Perez'in Monako'daki kazasındaki telemetri verilerine yeniden bakıldı ve veriler, Perez'in kazası hakkında birçok şeyi ortaya koydular. Meksikalı pilot, kazadan önceki turlarda neredeyse %40 ile gaza otururken, kaza yaptığı turda gaza %100'le oturuyor ve aracı kaybediyor.

Perez'in Monako'daki kazasının "garip" olması nedeniyle, sıralama turlarındaki kırmızı bayrak konusu yeniden gündeme geldi.

Birçok kişi, kırmızı bayrakların çıkmasına neden olan pilotun bir tur cezaya tabii tutulması gerektiği görüşündeydi.

Bu cezanın ne olabileceği konusunda birçok fikir bulunuyor ancak en gerçekçi öneri şu: İsteyerek ya da istemeden kırmızı bayrakların ya da sarı bayrakların çıkmasına neden olarak diğerlerinin tur atmasını engelleyen pilotun en hızlı turu silinecek.

Mechanics with the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, under a tarpaulin

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images