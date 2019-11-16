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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Rekabetçiyiz"

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Leclerc: "Rekabetçiyiz"
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 06:12

Charles Leclerc, cuma gününün ardından Ferrari'nin oldukça rekabetçi olduğunu söyledi.

Charles Leclerc, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını takım arkadaşı Sebastian Vetel'in gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Seans sonrası konuşan Leclerc, özellikle tek turda çok güçlü olduklarına dikkat çekti.

"Bugün geçiş yapmak biraz zordu, bu yüzden yarış için ne bekleyeceğimi bilmiyorum, normalde geçiş yapmak oldukça kolay. Bugün gördüğümüz gibi tempomuz var. Bu, özellikle sıralama turları açısından çok iyi ve yarış temposu üzerinde hâlâ biraz çalışmamız gerekiyor."

"Bence yarış hızı üzerinde çalışmamız gerekiyor, bu yüzden yarın için neler olduğunu anlamamız gerekiyor. Pazar günü de oldukça sıcak olacak."

"Bugün için konuşursak, koşullar her ne kadar zor olsa da genel olarak olumlu bir gündü. Durum herkes için aynıydı ve rekabetçi olmamız harika. Artık yarın için sabırsızlanıyoruz. Pistin gelişimi çok önemli olacak ve bunu takip etmek zorundayız."

"Ayrıca pazar günü sıcaklıklar farklı olacak. Bu yüzden dediğim gibi, Pazar günü mümkün olduğunca güçlü olabilmek için aracın ayarlarını doğru şekilde yapmalıyız." 

"Şimdilik günümüz olumlu diyebilirim. Ama hafta sonunun geri kalanı için gerçekten temsili koşullar yoktu. Yarın ve pazar günü çok daha sıcak olacak, ama hızlı olmak her zaman iyidir. Yani evet, sadece pistin gelişimini gözlemeye ve tahmin etmeye ihtiyacımız var, ama iyi görünüyor."

"Sıralama turları için iyi bir şansımız var, ancak Cuma antrenmanlarına göre güç dengesini değerlendirmek zor. Çabuk şekilde iyi bir tempo yakaladık, ancak yarış temposu üzerinde çalışmamız gerekiyor."

Ferrari düzlüklerde yeniden güçlüydü ve bunun hatırlatılması üzerine Leclerc, "Bu güzel, en azından yarın neler olacağını görmemiz lazım. Ama mutluyuz." dedi.

Leclerc, ceza alacağı için sıralama turlarında nasıl bir yaklaşım sergileyeceği sorusuna, "Elimden geldiğince zorlayacağım. İlk ona giremeyeceğiz ama en azından zorlayacağız. Pole için zorlamaya çalışacağım. Her halükarda ilk ondan başlayamayacağımı biliyoruz, fakat Interlagos'ta geçiş yapmak her zaman kolaydı, bu yüzden bu pozisyonları geri kazanabileceğime eminim. ” yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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