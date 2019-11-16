Albon: "Piste alışmam gerekiyor"

Alex Albon, ilk antrenman seansında kuru zemin lastikleriyle son bir deneme yaptığı esnada kaza yapmıştı.

Taylandlı sürücü ikinci seansta da geride kaldı ancak turunda hata yaptığını ve piste alışmaya çalıştığını dile getirdi.

"Yağmur altındaki ilk seans iyiydi ve sonra kuru zemin lastikleriyle aracın kontrolünü kaybettim. Onun dışında seans oldukça olumluydu. Bence iyiyiz ama yapmamız gereken bazı işler var."

"Sabahki seansta pist soğuktu, frenler soğuktu ve aracının kontrolünü kaybettim. Pistin en kötü kısımlarından birisinde bunu yaptım. Ama aslında araç iyi hissettiriyor. Sadece pist soğuktu ve pistin en kötü yerinde kontrolü kaybettim."

"Güvenimi olumsuz etkilemiyor. Daha önce birkaç kez daha bu pozisyondaydım, bu yüzden aşırı kötü durumda değilim. Sadece bu pist zor, öğrenmek için biraz zamana ihtiyacım var. Tabii ki yağmur da vardı."

"Elbette mükemmel değil. Hatta utanç vericiydi ama çocuklar aracı hazırlamak için harika bir iş çıkardılar."

"Yarın yağmur yok ve bu güzel. Aslında yağmurdaki tempomuz da iyiydi, göreceğiz. Piste alışmak ve daha fazla ritim yakalamak için daha fazla tur atmam gerekir."

"Bu pist oldukça zor, oldukça teknik, bu yüzden uyum sağlamam biraz zaman alacak. Fakat ikinci seanstaki ilk turum çok kötü değildi ve ikinci turumda ise bir aracın arkasına geldim, genişten dönmek zorunda kaldım ve lastikleri mahvettim. Sanırım bir Toro Rosso'ydu."

"Şimdilik kendi açımdan nerede olduğumu söylemek biraz zor. Bugün gerçekten net bir çalışma yapamadım. Duruma bakıp yarın üzerinde çalışacağız.

"İlk seans güzeldi ama ikinci seans o kadar düzgün değildi. Sadece biraz daha tur atmaya ihtiyacım var."

Diğer takımlara kıyasla nerede oldukları sorusuna Albon, "Bence durum oldukça iyi, yarış temposu da oldukça iyi. Ama evet, neler olacağını yarın göreceğiz." yanıtını verdi.