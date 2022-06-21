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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Leclerc: "Pilotlara güvenli araç vermek takımların sorumluluğu"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dalgalanma konusunda kural getirilmesinin doğru olmadığını düşünen isimlerden birisi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Pilotlara güvenli araç vermek takımların sorumluluğu"
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FIA'nın son yarışlarda, özellikle de Bakü'de yaşananlardan sonra, dalgalanmaya sınırlama getirmesinin yankıları sürüyor.

Yeni direktif sadece ilk adım olacak ve FIA, gelecekte dalgalanmayı azaltmak için neler yapabileceğini kapsamlı olarak araştıracak. Bir bakıma, gelecekte ciddi kural değişiklikleri yapılabilir.

Fakat Red Bull ve Alfa Romeo gibi takımlar bu sorunu çoktan çözdüler. Bu yüzden de özellikle Red Bull tarafı, dalgalanmaya müdahale edilmesini doğru bulmuyor.

Şimdi bu isimlere Charles Leclerc de eklendi.

Montreal hafta sonunda konuşan Leclerc, iyi bir araç sağlamanın takımların sorumluluğu olduğunu söyleyerek kural değişikliklerine karşı olduğunu söyledi.

Leclerc, "Kendi açımdan aynı fikirde olduğumu söyleyemem."

"Bana sürüşü iyi ve güvenli  bir araç vermek takımımın sorumluluğu. Şimdiye kadar bununla ilgili özel bir sorunum olmadı." 

"Evet, bu araç geçen senekine göre daha sert ancak sürülemez ya da  zorlayıcı olduğunu düşünmüyorum."

"Kendi tarafımızda bunu daha iyi hale getirecek çözümler bulduk."

"Bu konuda hangi verilerin değerlendirildiğini tam olarak bilmiyorum. Örneğin Lewis'in, Bakü'den sonra araçtan iniş şekli hoş görünmüyordu. Yine de dikkatli olmalıyız ve çeşitli araçlardan veri alıp, sonra karar vermeliyiz çünkü bunun herkes için aynı olduğuna inanmıyorum."

"Bence buna dikkat etmeli ve farklı takımlarda sorunun nasıl olduğunu görmeliyiz. Durumun bir araçtan diğerine ne kadar kötüleştiğini anlamalıyız." dedi.

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