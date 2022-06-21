Sainz: "Ferrari'nin dayanıklılık sorunları sadece bir pürüz"

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Maranello merkezli takım sezonun başında güçlü şekilde şampiyona lideriydi ancak sonrasında avantajını kaybederek rakibi Red Bull'un gerisinde kaldı.

Charles Leclerc, düzenli olarak hızlı bir araca sahip olmasına rağmen İspanya ve Azerbaycan'da yaşadığı motor arızaları ve Monako'daki strateji hatası ile değerli puanlar kaybetti.

Ferrari, son hayal kırıklıkları ile rakibine karşı dezavantajlı konuma gelse de sürücüleri endişeli değil.

Sainz, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Sezona yeniden rekabetçi olma hedefiyle geldiğimiz gerçeğini göz ardı etmemeliyiz ve fazla rekabetçi olarak kendi beklentilerimizi bile aşmayı başardık."

"Bu bizi şampiyona mücadelesine koydu. Fakat bunun geri geldiğimiz ilk yılımız olduğunu hatırlamamız lazım. Motorda güç açısından çok büyük bir adım attık. Bu kuralları anlamakta çok büyük bir adım attık ve bu mücadeleye geri gelmek bizim için hâlâ çok yeni."

"Son zamanlarda bazı dayanıklılık sorunları yaşıyoruz ama bence, bunun takımın kendini yeniden inşa etme sürecinde olması, özellikle de motorda büyük bir adım atmışken bir problem değil."

Sainz daha sonra şunları ekledi: "Nereden geldiğimizi ve bu yıl kaydettiğimiz ilerlemeyi görünce bu o kadar kötü görünmüyor. Bu sadece yolumuzdaki bir pürüz."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari sezonun başındaki başarısına kendini kaptırmadı ve Leclerc, takımın aynı şekilde son başarısızlıklarından da çok fazla etkilenmediğini söyledi.

Leclerc, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bence sakinliğimiz hâlâ aynı."

"Sakin kalmamız önemli çünkü bizi kazandığımız günlere getiren bu."

"Elbette son üç yarıştan ve yaşadığımız problemlerden sonra bu, takım için zorlu bir dönem. Sakin kalmamız lazım ama elbette bunun olabildiğince hızlı çözmemiz gereken bir problem olduğunun da farkındayız. Fakat doğru dengeyi bulduğumuzu düşünüyorum."

Leclerc sözlerine şöyle devam etti: "Araçta tempo olduğunun farkındayız. Bununla güven bulabiliriz."

"Dayanıklılığın son üç yarıştır bir problem olduğunu biliyoruz ama performansımız hâlâ var. Bu yüzden bu problemleri çözdüğümüzde Red Bull ile şampiyonluk için yarışacağız."

"Bu takıma güveniyorum çünkü her zamanki gibi %200'lerini veriyorlar. Problemleri çözdüğümüzde Red Bull'u tekrar yakalayacağız."