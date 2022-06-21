Gasly: "Montreal'de puan alabilecek hıza sahip değildik"

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AlphaTauri pilotları için pek iyi geçmeyen Montreal hafta sonunda Pierre Gasly, yarışı ancak 14. sırada tamamlayabildi.

Yarışın ardından konuşan Fransız sürücü, hafta sonundan hiç keyif almadığını çünkü aracın çok yavaş olduğunu dile getirdi.

Gasly şöyle dedi: "Çok yavaştık, bu yüzden hiç eğlenceli bir gün değildi."

"Fren sorunu yaşadığımız sıralama turlarının ardından yarışa geriden başlamak zorunda kaldık. Bu da işimizi gerçekten zorlaştırdı."

"Geriden başladığımız için alternatif strateji seçtik, lastikleri erkenden değiştirdik fakat fayda getirmedi."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Araçta hiç yol tutuş yoktu, çok kayıyordu ve ilk on içerisinde savaşacak tempoda değildik."

"Her şeyi analiz etmemiz gerekiyor fakat yarışta saf tempo olarak çok yavaştık."

"Büyük bir önden kayma, zayıf çekiş, artan fren sıcaklığı ve diğer pek çok şeyle mücadele etmek zorundaydık. Yani bizim için çok ama çok zor bir gündü."

"Sanal güvenlik aracı da -bizim için- yanlış zamanda devreye girdi. Yine de tempomuz göz önüne alındığında bizim için değişen hiçbir şey olmadı."

"Silverstone'da daha iyi durumda olmak için bu yarıştan dersler çıkarmamız ve neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor."

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise pit çıkışında fazla zorladı ve soğuk lastiklerle kaza yaptı.

Japon pilot, "Garaja gittiğimde yaşananlardan dolayı takımdan özür diledim. Maalesef o noktada çok zorladım ve aracı duvara çarptım."

"Bugün tempom iyiydi, geçiş yapmak zor olsa bile o noktaya kadar güçlü bir yükseliş gerçekleştirmiştik."

"Yarışın bu şekilde bitmiş olması beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor." dedi.