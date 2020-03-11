Leclerc: "Melbourne'de galibiyet Ferrari için 'zor' görünüyor"

Ferrari, sezon öncesi testlerinde beklediği performansı gösterememesinin ardından Melbourne yarışı için umutsuz konuşmuştu.

Mattia Binotto, her fırsatta rakipleri kadar hızlı olmadıklarını ancak sezonun uzun olduğunu ve geri dönebileceklerini söylüyordu.

Bugün Melbourne'de konuşan Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin bu hafta sonu yarış kazanma şansının düşük olduğunu kabul etti.

Leclerc, "Şu noktada yeni aracın nasıl olacağını söylemek zor. Herkes aracını nasıl çalıştığını bilmek ister ve ben de isterim."

"Bu sadece siz, gazeteciler için değil, bizim için de bir soru işareti ve önemli bir konu. Nerede olduğumuzu şu noktada bilmek zor."

"Bu yıl kazanma ihtimalimiz, en azından kağıt üstünde çok daha zor yani düşük görünüyor. Ama söylediğim gibi bu konuda bir somut kanıt yok, çünkü henüz ilk yarışa çıkmadık."

"Nerede olduğumuzu söylemek gerçekten çok zor. Söyleyebileceğim tek şey, bu yılki yaklaşımımızı büyük oranda değiştirdiğimiz. Bu sefer tamamen kendimize odaklandık."

"Testlerin ilk gününden bu yana çok geliştiğimiz konusunda size garanti verebilirim. Pilotlar olarak, sevdiğimiz dengeyi bulma konusunda araç üzerinde daha fazla esnekliğimiz olduğunu keşfettik."

"Geçen sene durum böyle değildi, ayar aralığı çok dardı ve denge yakalamak zordu. Bu geçen yıla kıyasla gelişen bir alan." dedi.