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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "FIA herkese eşit davranmalı"

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Verstappen: "FIA herkese eşit davranmalı"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Mar 2020 06:00

Max Verstappen, FIA ile Ferrari arasında yapılan gizli anlaşma sonrası, FIA'nın herkese eşit davranması gerektiğini savundu.

Ferrari ve FIA arasında motorun yasallığı konusunda özel bir anlaşma yapılmasının ardından mutsuz olan yedi takım, kısa bir süre önce FIA'ya, bu anlaşma hakkında detay verilmesi yönünde bir mektup yazılar.

Daha sonra ikinci bir mektup daha yazan bu yedi takım, FIA'ya 30 farklı soru yönelttiler ve konuların farklı şekilde ele alınması gerektiğini ve ilgili ayrıntıların tam olarak açıklanması gerektiğini savundular.

Verstappen, Ferrari'nin teknik direktif sonrası Amerika GP'de geriye düşmesinin ardından Ferari'nin "hile" yapmayı bıraktığı için yavaşladığını söylemiş ve oldukça eleştiri almıştı.

Ancak 2020 Avustralya Grand Prix'si öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı pilot, konu hakkında konuşmak istemese de, FIA'nın herkese eşit davranması gerektiğini söyledi.

Yaşananlar hakkında konuşan Verstappen, “Eh, bu konuda nasıl davranılacağını takımlara bırakıyorum. Bence herkes için eşit bir mücadele alanına sahip olmak çok önemli. Yani hepimiz bunu istiyoruz ve bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu." dedi.

Yaşananlar sonrası FIA'ya güvenip güvenemeyecekleri sorusuna Verstappen, “Sanırım -geçmişte- doğru kararlar aldılar. Takımların ve FIA'nın neler bulduğunu göreceğiz." yanıtını verdi.

Konuya itiraz eden yedi takım - Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Williams, Racing Point, AlphaTauri - bu hafta sonu Melbourne yarışından önce Todt'dan yanıt bekliyorlar.

Öte yandan Verstappen, şampiyonluk için kendisini hazır hissettiğini ancak bunun tamamen kendisine bağlı olmadığını söyledi.

“Sadece benimle ilgili bir şey değil. Paketin tamamı hızlı olmalı. Durumu göreceğiz. Geçen yıla kıyasla daha iyi bir başlangıç ​​yapmak için çok çalıştık. Şimdi başarılı olup olmadığımızı öğrenmenin zamanı geldi. "

"Test boyunca kaydettiğimiz zamanlara çok fazla bakmıyorum çünkü diğerlerinin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Takımlar uzun sürüşlerini farklı günlerde yaptı. Bazı günler ve hatta anlarda rüzgar çoktu, bazılarında ise azdı. Bazı günler bulutlu, bazı günler güneşliydi. Bunları göz önüne alırsak bir sonuca varmak zor."

"Sadece kendi programımıza odaklandık ve kendi çalışmalarımızdan oldukça memnunuz. Her zaman daha iyi olabilecek şeyler vardır, ama bu durum herkes için geçerli. Şimdi başlamak için sabırsızlanıyorum ve kış testleriyle ilgili soruları bitireceğiz."

Jonathan Noble

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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