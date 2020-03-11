Albon, Coronavirüs önlemleri sonrası Melbourne'de "farklı" hissediyor
2020 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin acil durum önlemleri sonrası farklı hissettirdiğini söyledi.
Melbourne yarışı, dünyada ve Avustralya'daki COVID-19 vakalarına rağmen gerçekleştirilecek ve yarışla ilgili çok sayıda önlem alındı.
Şimdiye kadar imza seansları iptal edildiği açıklandı ve sürücülerle basının minimum etkileşimde olması için çeşitli önlemler alındı.
Bu önlemlerden birisi basının giremediği ve pilotun yer aldığı iki 2 metrekarelik özel alandı. Bunun fotoğrafını aşağıda bulabilirsiniz.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Alex Albon, Red Bull Racing with medias
Fotoğraf: Jon Noble
Şimdi Alex Albon, durumun geçen yıla kıyasla farklı olduğunu hissediyor.
"Şu anda neler getireceğinden emin değiliz ama Avustralyalı taraftarlar en tutkululardan bazıları. Fotoğraf çekmek ve etkileşime girmek istiyorlar. Yani evet, şimdi Melbourne'de yürürken bile geçmişte olduğundan farklı bir atmosfer var. Yani geçmişten bahsediyorum ama sadece bir yıl yarıştım. Yani farklı olacak. Tamamen dürüstüm ve padokta önlem amaçlı neler yapıldığından emin değilim."
"Ama evet, umarım pilotlar ve takımlar arasında doğru dengeyi bulabiliriz. Çünkü güvenlik konusunda ciddi bir sorun."
"Bunu yaparken taraftarlara bizimle etkileşim kurabilmeleri için bir şeyler vermeliyiz."
"Bence şartlarımıza göre çok ciddi bir konu. Çin'i zaten gördük, durum çok belirsiz ve neler olacağını göreceğiz. Takımlara ek olarak biz de önlemler alıyoruz. Ama olanları kontrol edemeyiz."
"Devam eden şeyleri düşündüğümüzde yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu yüzden kendimize odaklanıyoruz. Bahreyn'in yaptığı şeyi gördük ama şu anda kendimize bakabiliriz ve neler olduğunu seyredebiliriz."
Takım arkadaşı Max Verstappen ise, "Umarım yarış çok farklı olmaz. Şu anda bir şey söylemek zor. Bütün haftayı normal şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama elbette şu anda bazı önlemler almaya çalışıyoruz." dedi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Albon, Coronavirüs önlemleri sonrası Melbourne'de "farklı" hissediyor
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