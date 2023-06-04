Leclerc: "Lastikleri nasıl çalıştıracağımızı anlayamamış durumdayız"

Charles Leclerc, sıralama turlarında yaşananların ardından pazar günkü yarışa pit yolundan başladı ve yarışta istediği kadar yükselemedi.

Damalı bayrağı 11. sırada gören Leclerc, "Denge anlamında bakarsak araç iyiydi ama hiç tutarlı değildik."

"Yarışta iki set sert lastik kullandık; bunlardan ilki felaketti, ikincisi ise oldukça iyiydi. Sonrasında Pierre'i yakaladık ve aşağı yukarı aynı hızdaydık, bu yüzden yaklaşmak oldukça zordu."

"Fakat ikinci sert hamurla attığımız bölüm ilkinden çok daha iyiydi, bu yüzden anlamamız gereken şeyler var çünkü her lastiklerin çalışma şekli her seferinde değişiyor."

"Onları asla doğru aralığa koymayı başaramıyoruz ya da en azından koyduğumuzda, bunu kasıtlı yapmıyoruz. Bu gerçek bir sorun. Gerçekten büyük farklılıklar var. Bu yarışta bile, aynı lastiği farklı zamanlarda taktığınızda araç bir anda iyiden kötüye veya kötüden iyiye geçebiliyor."

"Bu da muhtemelen lastikleri çalışma ve yönetme şeklimizle ilgili."

"Aynı şeyleri yapıyorum, lastikleri aynı şekilde limitlerine kadar zorluyorum. Fakat büyük bir tutarsızlık oluşuyor. Dolayısıyla bu konuda yapmamız gereken büyük bir iş var." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc pite girerken yumuşak lastiğe geçmek istedi fakat takım yumuşak lastiği tercih etti.

Bu konuda Leclerc, "Şahsen yumuşak lastiğe geçeceğimize ikna olmuştum ama sonunda sert lastiklerle gitmeye karar verdik ve sanırım diğer araçlara baktığımızda bu lastiklerin çok da kötü olmadığını gördük."

"Sert lastikle attığımız bu son stint iyiydi, felaket olan ilk stintti ve bunu anlamamız gerekiyor çünkü bu ilk kez başımıza gelmiyor. Bu lastiklerle ne yapmamız gerekiyor gerçekten anlayamamış durumdayız."

"Bunu anlamaya ihtiyacımız var." dedi.

Leclerc, hafta sonunun kendisi için bir "felaket" olduğunu söyledi.

"Açık konuşmak gerekirse felaket bir hafta sonuydu. Şimdi eve dönüm sıralama turlarında neyin yanlış gittiğini analiz edeceğiz. Bugün bizi zor duruma sokan şey buydu."

"Maalesef tutarlı değiliz, bu yüzden yapılması gereken çok iş var."