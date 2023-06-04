Norris: "İlk turdaki temas olmasa da puan alamazdık"

Norris, İspanya Grand Prix'sine Lewis Hamilton'ın önünde 3. sıradan başladı.

Startın ardından ilk virajda Hamilton atak yaparak Norris'in önüne geçti, ancak öndekilerin yavaşlamasıyla Norris aracı gerektiği kadar yavaşlatamadı ve Hamilton'ın sol arka lastiğine temas ederek ön kanadına hasar verdi.

Bu temasın ardından pite giren Norris, yarışın ilerleyen bölümlerinde yükselemedi ve yarışı 17. sırada noktaladı.

McLaren pilotu, ilk tur temasıyla ilgili şunları söyledi: "Sanırım bu bir yarış kazasıydı."

"Max'in [Verstappen] ilk virajda biraz pist dışına çıktığını gördüm, bu yüzden 2. virajda kerb üzerinden sekmek zorunda kaldı. O anda herkes yavaşladı ancak ben Lewis'e fren yapamayacak kadar yakındım. Yani sadece şanssız bir andı çünkü normal şartlarda 2. virajda fren yapmazsınız."

"Lewis yanlış bir şey yapmadı, o aracı kontrol etti ancak ben onun kontrol edeceğini bilmiyordum. Lewis'in tekerleğine dokundum ama ona bir şey olmadı, belki de bu onu bugün daha hızlı yaptı."

Bu temas olmasaydı ilk 10'a girip giremeyeceği sorulduğunda Norris, "Muhtemelen hayır."

"Çünkü yavaşız, bütün yıl öyleydik. Bilmiyorum, söyleyecek başka bir şey yok."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Aracımız dün farklı değildi, sadece dün özel bir gündü. Bazı iyi takımlar zorlandı ve bazı kötü takımlar daha iyi iş çıkardı, bu yüzden sadece garip bir gündü. Pilotlar çok fazla hata yaptı ve biz de bundan faydalandık."

"Bunun dışında tüm sezon boyunca temponun uzağındaydık, yarışların yarısını puanla bitirmek için çok mücadele ettik."

"Bugün de yine aynı şey oldu, zor bir gün geçirmeyi bekliyorduk. Açıkçası Alpine, Aston ya da ilk beş, ilk altı takım kadar hızlı değiliz, bu yüzden 'puan alacağız' diye düşünmenin bir anlamı yok çünkü yeterince hızlı değiliz." yanıtını verdi.

Bir sonraki yarış olan Kanada Grand Prix'si için beklentileri hakkında ise Norris, yağmur yağması için dua edeceğini söyledi.

"Ne olacağına dair hiçbir fikrim yok, sadece yağmur için dua edeceğim, belki farklı bir şey olur. Şu anda ihtiyacımız olan şey bu."

"Şu anda yaptığımızdan daha fazlasını bekleyemiyoruz. Puan almak için elimizden geleni yapıyoruz ve eğer alırsak bizim için harika bir gün olacak. Ancak şu anda beklentimiz puan alamamak."

"Bir sonraki geliştirmeler Silverstone'a doğru gelecek, o zamana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmeliyiz, bu kadar basit."