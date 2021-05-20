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Formula 1 / Monako GP Haberler

Vettel, Monako'da gözüyle ilgili yaşadığı sorunu açıkladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastian Vettel, perşembe günkü 2. antrenman seansında gözünün sulandığını ve bir noktada gözünün kanadığını düşündüğünü belirtti.

Vettel, Monako'da gözüyle ilgili yaşadığı sorunu açıkladı

Vettel, Monako'daki ikinci antrenman seansının bir noktasında takım radyosundan takımla iletişime geçti ve gözlerinden birinde sorun olduğunu söyledi.

Başlangıçta pistte kalan Vettel, "Gözüm kanıyormuş gibi hissettiriyor!" dedi ve ardından, "Sorun değil devam edeceğim ama ya inanılmaz derecede duygusalım ya da gözüme bir şey girdi." dedi.

Seansın ardından konuşan Vettel, sorunun ikinci antrenman seansında giderek daha kötü bir hal aldığını belirtti.

Ayrıca Aston Martin takımı da şaka olarak kağıttan bir göz bandı yaparak Vettel'e verdi.

Vettel, "Gözüm aslında hiç kanamadı, ama biraz öyleymiş gibi hissetim. Beni çok rahatsız etti."

“Neler olduğunu bilmiyorum. İlk sürüşümde gözüme bir şey girdi ve ikincisinde giderek daha kötü hale geldi."

“Takıma bana karşı oldukça nazik davrandı ve bana bunu [göz bandını] yaptı! Bunu saklayacağım ve hafta sonunun geri kalanında gözümü güvende tutacak.” diyerek gülümsedi.

Monako'da tek gözle sürüş yapmanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda Vettel, "Bunu yapmalarını tavsiye etmiyorum! İkisi kadar eğlenceli değil.” diyerek şaka yaptı.

 

Vettel cuma antrenmanlarını 10. sırada bitirdi ve takım arkadaşı Lance Stroll'den 0.2 saniye daha iyi bir tur çıkardı.

Dört kez dünya şampiyonu, henüz Aston Martin'le puan alamasa da, Monako'daki antrenman performanslarından memnun kaldı.

Alman pilot, "Bu sabah oldukça mutluydum ve çabucak ritim yakaladım."

"Öğleden sonra görüşümle ilgili bazı sorunlar vardı fakat genel anlamda sorun yaşamadım."

"Umarım bunu sürdürebilir ve her şeyi bir araya getirebiliriz. Yine de her şey cumartesi günü belli olacak.

"Mücadelenin çok yakın olacağı ortada. Buradaki mücadele her zaman çok yakın geçiyor ve orta grup da açıkça çok yakın. Bu yüzden en iyisini yapmalı ve trafik anlamında şanslı olmamız gerekiyor."

"Bugün yaptığımız işten memnunum ve hafta sonu her şeyi bir araya getirebilirsek, umarım orta grubunun önüne yaklaşabiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Luke Smith

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