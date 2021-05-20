Vettel, Monako'da gözüyle ilgili yaşadığı sorunu açıkladı

Vettel, Monako'daki ikinci antrenman seans\u0131n\u0131n bir noktas\u0131nda tak\u0131m radyosundan tak\u0131mla ileti\u015fime ge\u00e7ti ve g\u00f6zlerinden birinde sorun oldu\u011funu s\u00f6yledi.\nBa\u015flang\u0131\u00e7ta pistte kalan Vettel, "G\u00f6z\u00fcm kan\u0131yormu\u015f gibi hissettiriyor!" dedi ve ard\u0131ndan, "Sorun de\u011fil devam edece\u011fim ama ya inan\u0131lmaz derecede duygusal\u0131m ya da g\u00f6z\u00fcme bir \u015fey girdi." dedi.\nSeans\u0131n ard\u0131ndan konu\u015fan Vettel, sorunun ikinci antrenman seans\u0131nda giderek daha k\u00f6t\u00fc bir hal ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\nAyr\u0131ca Aston Martin tak\u0131m\u0131 da \u015faka olarak ka\u011f\u0131ttan bir g\u00f6z band\u0131 yaparak Vettel'e verdi.\nVettel, "G\u00f6z\u00fcm asl\u0131nda hi\u00e7 kanamad\u0131, ama biraz \u00f6yleymi\u015f gibi hissetim. Beni \u00e7ok rahats\u0131z etti."\n\u201cNeler oldu\u011funu bilmiyorum. \u0130lk s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fcmde g\u00f6z\u00fcme bir \u015fey girdi ve ikincisinde giderek daha k\u00f6t\u00fc hale geldi."\n\u201cTak\u0131ma bana kar\u015f\u0131 olduk\u00e7a nazik davrand\u0131 ve bana bunu [g\u00f6z band\u0131n\u0131] yapt\u0131! Bunu saklayaca\u011f\u0131m ve hafta sonunun geri kalan\u0131nda g\u00f6z\u00fcm\u00fc g\u00fcvende tutacak.\u201d diyerek g\u00fcl\u00fcmsedi.\nMonako'da tek g\u00f6zle s\u00fcr\u00fc\u015f yapman\u0131n nas\u0131l bir \u015fey oldu\u011fu soruldu\u011funda Vettel, "Bunu yapmalar\u0131n\u0131 tavsiye etmiyorum! \u0130kisi kadar e\u011flenceli de\u011fil.\u201d diyerek \u015faka yapt\u0131.\n \nVettel cuma antrenmanlar\u0131n\u0131 10. s\u0131rada bitirdi ve tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Lance Stroll'den 0.2 saniye daha iyi bir tur \u00e7\u0131kard\u0131.\nD\u00f6rt kez d\u00fcnya \u015fampiyonu, hen\u00fcz Aston Martin'le puan alamasa da, Monako'daki antrenman performanslar\u0131ndan memnun kald\u0131.\nAlman pilot, "Bu sabah olduk\u00e7a mutluydum ve \u00e7abucak ritim yakalad\u0131m."\n"\u00d6\u011fleden sonra g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcmle ilgili baz\u0131 sorunlar vard\u0131 fakat genel anlamda sorun ya\u015famad\u0131m."\n"Umar\u0131m bunu s\u00fcrd\u00fcrebilir ve her \u015feyi bir araya getirebiliriz. Yine de her \u015fey cumartesi g\u00fcn\u00fc belli olacak.\n"M\u00fccadelenin \u00e7ok yak\u0131n olaca\u011f\u0131 ortada. Buradaki m\u00fccadele her zaman \u00e7ok yak\u0131n ge\u00e7iyor ve orta grup da a\u00e7\u0131k\u00e7a \u00e7ok yak\u0131n. Bu y\u00fczden en iyisini yapmal\u0131 ve trafik anlam\u0131nda \u015fansl\u0131 olmam\u0131z gerekiyor."\n"Bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015ften memnunum ve hafta sonu her \u015feyi bir araya getirebilirsek, umar\u0131m orta grubunun \u00f6n\u00fcne yakla\u015fabiliriz." dedi.