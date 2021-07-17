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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Leclerc: "Hedefimiz dördüncülük veya daha fazlası"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sprint sıralama yarışından keyif aldığını ve yarışta hedefinin dördüncülük olacağını söyledi.

Leclerc: "Hedefimiz dördüncülük veya daha fazlası"

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Charles Leclerc, yarış boyunca yalnızdı ve genel olarak Valtteri Bottas'la benzer tempo sergilese de, Fin pilota yeterince yaklaşamadı.

Damalı bayrağı dördüncü sırada gören Leclerc, pazar günkü yarışa bu pozisyondan başlayacak ve epey iyimser görünüyor.

Yarışın ardından konuşan Monakolu pilot, "Bugün yumuşak lastikle başlayabilirdik ama bunu istemiyordum. Başlangıçtan itibaren orta lastikle çalışmak istiyordum. Bugün ön lastiklerle ilgili bir sorunumuz yoktu. Normalde bu pist ön tarafı zorluyor ama bugün her şey iyi göründü."

"Doğruyu söylemek gerekirse bu formatı gerçekten çok beğendim. Çünkü bazı hafta sonları sprint sıralama yarışlarında çok fazla aksiyon görmesek bile en azından her günü daha heyecan verici hale getiriyor. Normalde cuma günü araçta çok sıkılırım, oysa dün biraz daha heyecan verici geçti."

"17 tur boyunca tam gaz gitmek normalde ne yazık ki alışık olduğumuz bir şey değil. Bu yüzden 17 tur boyunca zorlamak iyi hissettiriyor."

"Yarış için beklentim ve hedefim kesinlikle bu pozisyonu korumak. Yani eğer daha iyisi mümkün değilse dördüncü olmaya çalışacağız. Daha iyisi için fırsatımız varsa neden denemeyelim?" 

"Yarın için pek çok faydalı şey öğrendik. Aracı değiştiremeyeceğiz. Bu yüzden bugün öğrendiğimiz şeylere, ki bunlar daha çok benim sürüşümle ilgili şeylerdi, bunlara bakacağız. Aynı zamanda yarın için son derece faydalı olan lastik aşınma durumuna da bakacağız ve yarışa iyi başlamak için tüm bunları gece boyunca analiz edeceğiz." dedi.

Formatı sevip sevmediği sorusuna Leclerc, "Keyif aldım. Sprint sıralama yarışı iyi bir şey çünkü 17 tur boyunca tam gaz gidiyorsunuz. Ancak en güzel yanı cuma günü. Çünkü cuma günü sıralama turlarına sahibiz ve bu, biz sürücüler için durumu çok daha heyecanlı kılıyor."

"Takım olarak ayar bulmada her zaman çok iyiyiz. Mesela dün antrenman seansından sıralama turlarına kadar araçta tek bir değişiklik bile yapmadım. Araç iyi hissettirdi ve bu yüzden 'umarım bundan faydalanabiliriz' diye düşündüm. Sanırım bu hafta sonu böyle de yaptık." cevabını verdi.

Leclerc, düşük yakıtta sürüş yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu çok büyük bir fark ve çok güzel bir şey. Bu şartlarda sürmeyi tercih ederim. Bu, biraz yakıt ikmali olması gerektiğini düşündürüyor çünkü bu şartlarda sürüş yapmak çok keyifli."

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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