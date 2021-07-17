Brawn: ''İlk sprint yarışına aldığımız tepki olumlu oldu''

Formula 1'in yönetici direktörü Brawn, yeni sprint formatının en büyük destekçilerinden biriydi.

Silverstone'daki hafta sonundan önce Brawn sürücülerin sprint yarışında da güçlü performanslar ortaya koyacağını söylemişti ve bugünkü yarış onu haklı çıkardı.

Brawn, aynı zamanda gerekli olması durumunda FIA ve takımlarla birlikte düzenlemeler için konuşacaklarını da ekledi.

Brawn, şu ifadeleri kullandı: ''Bence bugün, bir yarışçının, gerçekten yarışçı olduğunu gördük. Yarışçılar asla kolaya kaçmayacaklar. Bugün gridde çok fazla aksiyon vardı. İlk turda kesinlikle çok heyecanlıydık, bu inanılmazdı. Sonrasında da yarış boyunca birçok düello gördük.''

''Fernando Alonso'nun bugün gösterdiği performans, yarışın en inanılmaz kısımlarından biriydi. Yarışın en öne çıkan kısımlarına girme konusunda benim oyumu aldı. Bu yarış için kesinlikle her gün bilet alabilirim!''

''Yani, bu yarıştan memnun olduğumuzu düşünüyorum. Bu hafta sonu ortalığın biraz durulmasına izin vereceğiz ve sonrasında FIA ve takımlar olarak yapmak istediğimiz geliştirmeleri konuşacağız.''

''Bu sezon formatta büyük bir değişiklik yapmayacağız. Üç yarışın ardından oturacağız ve sonrasında ne yapmak istediğimizi düşüneceğiz. Ancak şu ana kadar her şey olumlu oldu.''

Brawn aynı zamanda Formula 1'in muhtemel geliştirmeleri öne çıkardığını da söyledi ancak detaylara girmedi.

''Şu anda detaylara girmek istemiyorum. Yapacak bir iş listemiz var ve geliştirmek istediğimiz şeyler var. Bunlar üzerinde çalışmaya başlayacağız, bunları konuşacağız ve tüm ortaklarımızı bir karar vermeden önce bu sürece dahil edeceğiz.''

Brawn, aynı zamanda ilk sprint sıralama yarışı denemesinden sonra taraftarlardan gelecek geri dönüşleri dinlemenin de önemli olduğundan bahsetti.

''Günün sonunda taraftarları dinlemek çok önemli. Şimdiden, taraftarlarımızdan birçok geri dönüş aldık ve bu formata bayılmışlar.''

''Ancak yorum yapacak olan taraftarlar da olacak ve belki de insanların anlamadığı veya beğenmediği taraflar da olacaktır. Bunları da dikkate alacağız.''

''Bence, hafta sonuna genel olarak bakmamız gerekiyor. Normal bir hafta sonundan bir şey eksilten herhangi bir faktör görmedim.''

''Önce tüm hafta sonunu görelim. Yarışın nasıl ilerleyeceğini görelim. Sonrasında bir analiz yapacağız, taraftarlarla konuşacağız, verilere ve detaylara bakacağız ve yapmamız gereken ayarlamaları göreceğiz.''

''Benim için bu formatın çok çekici tarafları var, mesela herkes sıralamalarda aynı lastikleri kullanıyor.''

''Yarışta lastik seçimiyle ilgili bir kısıtlama yok. Yani bu da sürücüleri öne taşıyacak bir şey olabilir.''

Brawn aynı zamanda formatın eleştiri alabileceği yönler hakkında da konuştu ve sprint yarışını kazanan sürücünün pole pozisyonuyla ödüllendirilmesinin değiştirilebileceğini söyledi.

''Belki de bu üzerinde düşünmemiz gereken bir şeydir. Mesela, eğer terminolojide bir değişiklik yaparsak, cuma günkü sıralamaların kazananı mı pole pozisyonun kazananı mı olacak?''

''Bu tür şeyleri FIA ve diğer takımlarla tartışmamız gerekiyor ancak bence bu tarihi etkilemiyor. Tarihe saygı duyuyoruz ancak tarih tarafından geri çekilmemeliyiz.''