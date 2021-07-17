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Verstappen, frenleri alev alması ardından "oldukça endişelenmiş"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Max Verstappen, Silverstone’da sprint yarışının başlamasından saniyeler önce frenlerinin alev almasının, kendisini “oldukça endişelendirdiğini” söyledi.

Verstappen, frenleri alev alması ardından "oldukça endişelenmiş"

Cumartesi günkü 17 turluk sprint yarışında start pozisyonuna yerleşirken frenlerinden duman çıktığı görüldü ve ardından bu dumanlar, sağ ön lastiklerinden çıkan alevlere dönüştü. 

Buna rağmen Verstappen, sorunu görmezden gelerek harika bir start aldı ve liderliği ele geçirdi. Ancak sprint yarışının ardından konuşan Hollandalı pilot, o anda frenlerinin bunun ardından çalışıp çalışmayacağı konusunda endişeye düştüğünü dile getirdi.

Verstappen, “Evet, bu konuda endişelendim. Biraz alevden zarar gelmezdi ama bu artmaya başlıyordu ve sadece aynamdan arkamdaki diğer araçlara bakıp hızlanmalarını umdum.”

“Ardından, elbette üçüncü viraja girerken frenlerimin çalışıp çalışmayacağından emin değildim. Fakat, şanslıydım ki fazla hasar almamıştım.” dedi.

Hamilton, yarışın ilk turunda Verstappen’i oldukça zorlasa da bu mücadelenin galibi Red Bull pilotu oldu ve Hamilton, arayı kapatmayı başaramadı.

Fakat Verstappen’in hız avantajı olsa da Red Bull, bu hafta sonu düzlüklerde zaman kaybediyordu.

“Bu hafta sonu, virajlarda oldukça hızlıyız gibi gözüküyor ve onlar [Mercedes] da düzlüklerde daha hızlı.”

“İlk antrenman seansından sonra araçta değişiklik yapamıyorsunuz ve olduğu haliyle kalıyor. Bu yüzden, düzlüklerde bu haldeydik.”

“Bu nedenle, bu zamanı virajlardan kazanmamız gerekiyordu ve hep tam gaz gittiğiniz ya da en azından daha fazla zorlayabildiğiniz bir yarış için hızımız iyiydi. Ancak pazar günü pit stopların da işe dahil olacağını düşünüyorum ve iki pit stop yapma seçeneği de olacak, bu yüzden iyi bir mücadele bizi bekliyor.”

Ayrıca Verstappen, sadece bir antrenman seansı ardından araca dokunmama kuralının, ayarlarda değişiklik yapmalarına izin vermemesinden hoşnut değil.

“Bence programa yeniden bakmalıyız çünkü ikinci antrenman seansı için araçta değişiklik yapamıyoruz ve bence bu biraz yanlış.”

“Eğer bu sprint formatı devam ederse işin içine biraz şans da girecek çünkü araç ayarlarını en iyi hale getirmek için sadece bir antrenman seansına sahip olacağız.”

“Tabii ki bu durum, bazen işimize yarayacak bazen ise tam tersi olacak. Faka bence, bu hafta sonu şu ana kadar bizim için iyi olmadı.”

“Fakat elbette, her zaman kendimize bakmalıyız ve neyi daha iyi yapabileceğimizi bildiğimizden emin olmalıyız.”

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