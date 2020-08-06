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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"

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Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 09:49

Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Mercedes'in birlikte çok iyi bir kombinasyona sahip olduğunu belirtirken, onları yenmenin kolay olmadığını kabul etti.

Mercedes son altı yılda altı takımlar ve altı pilotlar şampiyonluğu elde ederken, bu şampiyonluklardan beşini kazanan isim Lewis Hamilton'dı.

Ferrari ve Mercedes'i kıyaslayarak sözlerine başlayan Leclerc, "Bence Ferrari'yi diğer takımlardan ayıran şey tutku. Sadece takım içerisinde değil, dışarıda da durum aynı. Bu, inanılmaz bir şey. Eminim başka hiçbir takımın bu kadar büyük bir taraftar kitlesi yoktur. Bu, Ferrari'ye özgü bir şey ve benim için çok özel."

"Mercedes'e karşı kazanmak kolay değil çünkü çok yüksek bir seviyedeler. Birkaç yarış kazanmak çok zor olacak ama her şeyi deneyeceğiz ve ben de kendi açımdan pist üstünde elimden geleni yapacağım. Ayrıca Lewis bence F1 tarihindeki en büyük sürücülerden biri ve harika bir iş çıkarıyor. Her zaman yüzde yüzünü ortaya koyuyor ve zihinsel olarak çok güçlü. Mercedes ile olan kombinasyon şu anda onlarla rekabet etmeyi çok zorlaştırıyor."

"Ferrari'de neyin eksik olduğuna bakarsak aslında tek bir şeye atıfta bulunmak zor çünkü bu, genel bir konu. Islak zeminde zorlandığımızı gördük, ama kuru zeminde daha fazla düzlüğün olduğu Avusturya'nın birinci sektöründe daha fazla zorlandık. Yani bu, tek bir şeyle alakalı değil. İlerleyebilmek adına paketin tamamını geliştirmek zorundayız."

"Ne zaman yeniden kazanabiliriz? Bu zor bir soru. Zaman vermek zor. Şu anda çok karmaşık bir durum var ve ne kadar vakit alacak bilmiyorum. Ama 2022'de kurallarda büyük bir değişiklik olacak ve bir şeyleri değiştirebilmek ve Ferrari'nin başarılarına yenilerini eklemek adına harika bir fırsat olacak." dedi.

İdeal bir pilotun nasıl olması gerektiği sorusuna Leclerc, "Michael Schumacher'in çalışma yeteneğine, Ayrton Senna'nın yeteneğine, Lewis Hamilton'ın zekasına sahip olmalı." yanıtını verdi.

Leclerc, Max Verstappen'le ilişkisini de şöyle açıkladı: "Belli bir sürüş tarzına sahip olduğumu söylemekten hoşlanmıyorum çünkü sonunda rakiplerinizi şaşırtmalı ve ihtiyaç duyduğunuz zaman sürüş tarzınızı değiştirmelisiniz. Dokuz yıllık karting kariyerimde Max'le yarıştım. Russell, Ocon, Gasly ve Albon'la beraber büyüdük. Hepimiz birlikte savaştık. Küçükken birbirimizden nefret ederdik, ama büyüdük, olgunlaştık ve hepimizin F1'de olduğunu görmek güzel." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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