Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP1:
21 Saat
:
26 Dakika
:
12 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 11:09

Mercedes, Valtteri Bottas'ın en az bir yıl daha kendileri adına yarışmaya devam edeceğini resmen açıkladı.

Mercedes,  Silverstone'daki 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü, Bottas'ın 2021 yılında da kendileri için yarışacağını açıkladı.

Fin pilot, Nico Rosberg'in emekliliğinin ardından 2017 yılında takıma katıldı ve geride kalan üç yıllık süreçte Lewis Hamilton'ın takım arkadaşıydı. Bottas, her yıl performansını artırmaya devam etti ve geçen yıl ilk kez şampiyona ikincisi oldu.

Motorsport.com geçtiğimiz ay, Bottas'ın bir yıl daha Mercedes'te kalacağını zaten öğrenmişti.

Mercedes, bugün yaptığı açıklamada Bottas'ın “en az 2021 sonuna kadar” takımda kalacağını açıkladı.

Bottas, "2021'de Mercedes'te kalacak olmaktan ve birlikte keyif aldığımız başarıyı geliştirecek olmaktan çok memnunum. Takımdaki herkese ve Mercedes ailesine devam eden destekleri ve bana olan güvenleri için teşekkür ederim." derken, takımı temsil etmeye devam edeceği için mutlu olduğunu belirtti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise şunları ekledi: “Valtteri'nin en az bir sezon daha takımda kalacağı için çok heyecanlıyız."

“Bu yıl gördüğümüz en güçlü Valtteri vardı. Sadece pistteki performansı açısından değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel olarak da çok güçlü. Şampiyonada ikinci, geçen sezonu ikinci tamamladı ve genel takım performansımızda çok önemli bir rol oynuyor."

"Bugün F1'deki en güçlü sürücü kombinasyonuna sahip olduğumuza eminim ve Valtteri'yle yeniden anlaşmak, bu gücü gelecekte de korumak adına önemli bir ilk adım olacak."

“Valtteri, takım arkadaşı da dahil olmak üzere tüm takımla iyi bir ilişkiye sahip olan, son derece çalışkan ve açık sözlü bir adam."

"Bu yıl ve 2021'de, bizimle birlikte çıtayı yükseltmeye devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum." 

Mercedes, Hamilton'ın gelecek sezon takımla kalıp kalamayacağını henüz onaylamadı, ancak sözleşme görüşmeleri sonrası bunun sadece bir formalite olacağı düşünülüyor.

Bottas, "Kısaltılan sezonun ortasındayız ve bu sene gideceğimiz her yarışta en iyisini vermek istiyorum. Geçen hafta sonu lastiğimin patlaması, Lewis'le olan mücadelem için büyük bir darbe oldu. Ama bu hafta sonu aynı pistte yeniden güçlü bir performans sergileme konusunda kararlıyım." dedi.

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"

Önceki haber

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"

Sonraki haber

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"

Vettel: "SF1000'i kullanmak çok zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Vettel: "SF1000'i kullanmak çok zor"

Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!

Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
32dk

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"

Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"

Wolff, Silverstone'daki ikinci yarışın yakın geçmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Silverstone'daki ikinci yarışın yakın geçmesini bekliyor

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"

Son Haberler

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"
F1 Formula 1 / Son dakika
32dk

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"

Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"

Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"

2s
2
Formula 1

Vettel: "SF1000'i kullanmak çok zor"

3s
3
Formula 1

Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!

1s
4
Formula 1

Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor

3s
5
Formula 1

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"

32dk

Son Videolar

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

Son Haberler

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"
F1

Pirelli: "Yumuşak lastikler, ikinci Silverstone yarışı için bir risk değil"

Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!
F1

Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"
F1

Leclerc: "Hamilton/Mercedes kombinasyonuyla mücadele etmek kolay değil"

Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor
F1

Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor

Vettel: "SF1000'i kullanmak çok zor"
F1

Vettel: "SF1000'i kullanmak çok zor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.