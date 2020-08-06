Resmi: Mercedes, 2021'de Bottas'la yarışmaya devam edecek!

Mercedes, Silverstone'daki 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü, Bottas'ın 2021 yılında da kendileri için yarışacağını açıkladı.

Fin pilot, Nico Rosberg'in emekliliğinin ardından 2017 yılında takıma katıldı ve geride kalan üç yıllık süreçte Lewis Hamilton'ın takım arkadaşıydı. Bottas, her yıl performansını artırmaya devam etti ve geçen yıl ilk kez şampiyona ikincisi oldu.

Motorsport.com geçtiğimiz ay, Bottas'ın bir yıl daha Mercedes'te kalacağını zaten öğrenmişti.

Mercedes, bugün yaptığı açıklamada Bottas'ın “en az 2021 sonuna kadar” takımda kalacağını açıkladı.

Bottas, "2021'de Mercedes'te kalacak olmaktan ve birlikte keyif aldığımız başarıyı geliştirecek olmaktan çok memnunum. Takımdaki herkese ve Mercedes ailesine devam eden destekleri ve bana olan güvenleri için teşekkür ederim." derken, takımı temsil etmeye devam edeceği için mutlu olduğunu belirtti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise şunları ekledi: “Valtteri'nin en az bir sezon daha takımda kalacağı için çok heyecanlıyız."

“Bu yıl gördüğümüz en güçlü Valtteri vardı. Sadece pistteki performansı açısından değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel olarak da çok güçlü. Şampiyonada ikinci, geçen sezonu ikinci tamamladı ve genel takım performansımızda çok önemli bir rol oynuyor."

"Bugün F1'deki en güçlü sürücü kombinasyonuna sahip olduğumuza eminim ve Valtteri'yle yeniden anlaşmak, bu gücü gelecekte de korumak adına önemli bir ilk adım olacak."

“Valtteri, takım arkadaşı da dahil olmak üzere tüm takımla iyi bir ilişkiye sahip olan, son derece çalışkan ve açık sözlü bir adam."

"Bu yıl ve 2021'de, bizimle birlikte çıtayı yükseltmeye devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum."

Mercedes, Hamilton'ın gelecek sezon takımla kalıp kalamayacağını henüz onaylamadı, ancak sözleşme görüşmeleri sonrası bunun sadece bir formalite olacağı düşünülüyor.

Bottas, "Kısaltılan sezonun ortasındayız ve bu sene gideceğimiz her yarışta en iyisini vermek istiyorum. Geçen hafta sonu lastiğimin patlaması, Lewis'le olan mücadelem için büyük bir darbe oldu. Ama bu hafta sonu aynı pistte yeniden güçlü bir performans sergileme konusunda kararlıyım." dedi.