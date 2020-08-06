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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor

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Ferrari, güncellemelere rağmen en hızlı üçüncü araca sahip olmadığını kabul ediyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ağu 2020 08:59

Ferrari, performans gelişimi sağlayan son güncellemelere rağmen, şu anda en hızlı üçüncü araca sahip olduklarına inanmıyor.

Geçen hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta Charles Leclerc, Mercedes ve Red Bull'a en yakın isimdi ve yarışı uzun süre dördüncü sırada gördü. Son bölümdeki lastik dramasının ardından da damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıktı.

SF1000, Silverstone'daki pistte en yakın rakipleri McLaren ve Racing Point'ten biraz daha güçlü görünse de, Ferrari takım patronu Mattia Binotto üçüncü en hızlı araca sahip olmadıklarını kabul ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, Ferrari'nin üçüncü en hızlı araca sahip olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Mercedes ve Red Bull'un kesinlikle arkasındayız. Sanırım diğerlerine de çok yakınız."

“Buraya paketimizi optimize etme konusunda bize birkaç ondalık kazandıran daha düşük yere basma gücü paketi getirdik. Ama bana göre mücadele oldukça yakın."

“Daha yakın olduğumuz bazı yarışlar ve geride kalacağımız başka yarışlar olacak. Bu yüzden bizim vazifemiz ve görevimiz, aracı geliştirmek.”

Leclerc, Silverstone'da başarılı bir hafta sonu geçirse de Sebastian Vettel çeşitli sorunlar nedeniyle önemli vakit kaybetti. Bundan ötürü de ritim yakalamakta zorlandı.

Binotto, bundan ötürü hafta sonunun kendileri için tamamen olumlu geçmediğini belirtti.

"Charles ile sahip olduğumuz paketten en iyisini almayı başardık ve aracın potansiyelinin çoğunu ortaya koyduk. Bu açıdan harika bir yarıştı."

“Bence hafta sonuna baktığımızda -hafta sonu boyunca- pist üstünde, aero pakette ve lastik yönetiminde iyi bir iş yaptık."

“Ancak cuma günü yaşadığımız sorunlardan memnun olamayız, ki bunlar Sebastian'a yardımcı olmayan dayanıklılık ve ayar sorunlarıydı. Yani hafta sonu bizim açımızdan mükemmel bir hafta sonu değildi."

“Bu, şu anda yeterince iyi olmayan aracın genel performansından ayrı bir şey. Yani hafta sonu genel olarak mükemmel değildi. Harika şeyler olsa da, olumsuz şeyler de vardı.”

 
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Editör Jonathan Noble

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