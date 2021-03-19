Leclerc: ‘’Ferrari, 2020’nin başlarında sahip olduğu ‘garip’ atmosferden kurtuldu’'

Ferrari, 2020 yılında son 40 yıldaki en kötü performansını sergiledi. Takımlar şampiyonasını altıncı olarak tamamlayan İtalyan takım, sadece üç podyum alabildi.

Takım SF1000 aracıyla düzlüklerde biraz zorluk yaşadı. Bu sorunların temelinde, beklenenden daha düşük performans sergileyen güç ünitesi ve sıkıntı çıkaran bir aerodinamik konsept yatıyordu.

Ferrari, sezon başlamadan önce Sebastian Vettel’in takımdan ayrılacağını duyurmuş ve ardından Alman pilotun yeri için Carlos Sainz Jr ile anlaşmaya varmıştı.

Leclerc’e göre, Ferrari’nin geçen sezonki kötü performansı ortaya çıkınca, Maranello’da ‘garip’ bir atmosfer oluşmuş.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, Ferrari’deki atmosfer hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: ‘’2020’nin başlarında bazı şeylerin gerçekliğini ve beklediğimizden daha kötü olduğumuzu gördüğümüzde, garip bir atmosfer vardı.’’

‘’Harika olmayan zamanlar vardı. Ancak zihniyetimiz kısa sürede değişti ve olduğumuz yere geri dönmeyi denemek için büyük bir motivasyonumuz vardı.’’

‘’Bunun, bu yıl değiştiğini düşünüyorum. Carlos, diğer takımlardan birçok tecrübeyle geliyor. O oldukça ilginç ve bize keşfedecek yeni alanlar sunuyor.’’

‘’Bu oldukça ilginç, ancak takım hâlâ geçen yılki kadar motive ve daha iyi sonuçlar adına zorlamak için istekli. Daha iyi günler önümüzde.’’ yanıtını verdi.

Ferrari, geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn’de yapılan testlerin ardından, SF21’den cesaret bulmuş gibi duruyor. Takım patronu Mattia Binotto testlerin ardından, 2021 sezonunda düzlük hızının bir dezavantaj olmaya devam etmeyeceğini dile getirdi.

Sezon öncesi testlerde takımın performans kazanımları sorulan Binotto, verilerin Ferrari’nin beklentileriyle eşleşmesinden memnun olduğunu söyledi.

Binotto, ‘’Aracın arkasını mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalıştık.’’

‘’Bizim için önemli olan şey, rüzgar tüneli ve simülasyonlar arasındaki verilerin korelasyonunu anlamaktı."

‘’Korelasyon hakkında mutlu olduğumuzu düşünüyorum, bu da en azından önümüzdeki simülasyonlar veya olası gelişimler için iyi bir temelimiz olduğu anlamına geliyor.’’

‘’Korelasyon bu testlerdeki ana faktördü. En azından şimdilik, oldukça iyi gidiyor.’' dedi.