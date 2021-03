Rosberg ve Button, Hamilton ve Verstappen mücadelesi konusunda heyecanlı

Hibrit döneminde Hamilton’u tek alt edebilen isim Rosberg, Sky Sports F1’de yayınlanan, F1 Show: 2021 Sezon Lansmanı programında konuştu.

Bu etkinlikte, Jenson Button ve Martin Brundle dahil Sky Sports’un F1 takımı yeni sezon hakkında konuştu. Aynı zamanda McLaren’dan Lando Norris, Williams’dan George Russell ve Red Bull takım patronu Christian Horner da etkinliğe konuk olarak katıldı.

Hamilton bu sezon, sekizinci şampiyonluğunu almaya çalışacak. İngiliz pilotun eski takım arkadaşı Rosberg ise, Hamilton’u yenmenin zor olacağını belirtti, ancak Verstappen’in bu zorlayıcı mücadelede iyi bir şansı olduğunu düşündüğünü de ekledi.

Rosberg, eğer şampiyonada birine bahis oynasaydı bunun kim olacağı sorusuna, ‘’Lewis’e bahse girmeliyim çünkü birinin tüm sezon boyunca Lewis’i yenebileceğini düşünemiyorum. Bu yüzen Lewis’e oynamalıyım.’’

‘’Ancak Verstappen, sezon öncesi testlerinde Lewis’i şampiyonada yenmeye hiç olmadığı kadar yakın.’’

‘’Kimsenin yıllardır bu kadar yakın olduğunu düşünmüyorum.’’ yanıtını verdi.

Red Bull’un hızlı sezon öncesi testlerinden sonra Max Verstappen’in, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’a karşı mücadele etme şansı güçlendi.

2009 Şampiyonu Button, bu konu hakkında şunları söyledi: ‘’Bu tam olarak istediğimiz şey, Lewis ve Max’ı karşı karşıya görmek. İkisi de inanılmaz sürücüler.’’

‘’Bahreyn alışılmış bir pist değil, çok rüzgarlıydı ancak eğer yere basma gücü yüksek savrulmalarda da işe yarıyorsa, bu harika çünkü bu Red Bull için 2020’de gerçek bir zayıflıktı. Yani, bunu Bahreyn’de yakalarlarsa, her yerde işe yarayacak. Bu gerçekten heyecan verici. Max, her zamanki gibi, her şeyini veriyor, formunun zirvesinde. Bence gerçekten Lewis’le mücadele içinde olacak.’’

‘’Takım arkadaşları şampiyonluk için savaştığında bu iyi bir şeydir, ancak farklı takımlardaki sürücüler savaştığında, bu harikadır. Bu, tam olarak şu anda Formula 1’in ihtiyacı olan şey.’’

Karun Chandhok da şu yorumlarda bulundu: ‘’Testlerin sonuna yaklaştığımızda, Mercedes, bildiğimiz Mercedes gibi görünmeye başlamıştı.’’

‘’Onlar yüksek kaliteli bir işletme ve iyi bir araç yapmayı unutmadılar. Ancak Red Bull, 2013’ten beri ilk defa, sezon açılışına gerçek rekabetçi olarak girecek.’’

‘’Bu kazanacakları veya domine edecekleri anlamına gelmiyor, ancak mücadelede olacaklar. Bu da bizim istediğimiz şey: iki takım arasındaki şampiyona mücadelesinin son yarışa kadar devam etmesi"