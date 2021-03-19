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Formula 1 / Son dakika

Brivio: "Müşteri ekibine sahip olmamak, genç sürücülerle ilgili durumumuzu zorlaştırıyor"

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Alpine F1 Sportif Direktörü Davide Brivio, müşteri ekiplerine sahip olmadıkları için sahip oldukları genç yetenekleri yarıştıramadıklarını belirtti.

Brivio: "Müşteri ekibine sahip olmamak, genç sürücülerle ilgili durumumuzu zorlaştırıyor"

Alpine sürücü akademisinde şu anda Guan Yu Zhou, Christian Lundgaard ve Oscar Piastri gibi Formula 2 pilotlarının yanı sıra Caio Collet ve Victor Martins gibi diğer genç yetenekler bulunuyor.

2016'da spora fabrika ekibi olarak dönen Renault/Alpine, şimdiye kadar hiçbir genç yeteneğini spora getiremedi ve bunun önümüzdeki birkaç yıl içerisinde gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor.

Mercedes, Red Bull ve Ferrari gibi büyük takımlar, kendi yetiştirdikleri genç yeteneklerini doğrudan ana takıma almak yerine, önce müşteri ekiplerinde yarıştırıyorlar ve birkaç yılın ardından ana takıma alıyorlar.

2010'da spora giren Mercedes, geride kalan 12 yılda henüz kendi yetiştirdiği bir sürücüyle mücadele etmedi. Buna karşılık Esteban Ocon, Pascal Wehrlein ve George Russell'a, kendi müşteri ekipleriyle beraber F1'de yarışma fırsatı sağladı.

Alpine'in herhangi bir müşteri ekibine sahip olmaması, Fransız ekibin işlerini zorlaştırıyor.

Bu yıl Sportif Direktörlük görevine getirilen eski Suzuki MotoGP patronu Brivio, RaceFans'e şöyle dedi: "Müşteri ekibine sahip olmadığımızdan, durum bizim için daha zor. Çünkü böyle bir durumda genç sürücüleri doğrudan ana takıma almamız gerekiyor."

"MotoGP'de çalıştığım dönemde, genç sürücülerle uğraşmayı ve onlarla çalışmayı seviyordum. Her zaman yüksek motivasyona ve kararlılığa sahip oluyorlar. Ancak takımın hem doğru yeteneğe hem de doğru deneyime ihtiyacı var. Yani bunun bir karışımı olmak zorunda."

"Ayrıca her şey duruma da bağlı. Mesela birkaç yıl önce MotoGP'de, motosiklet sürücülerinin neslinin değiştiğini fark ettik. Bu, özel bir andı ve hatta tarihi bir andı. En iyi sürücüler yaşlanıyordu ve yakında kariyerlerini sona erdireceklerdi. Bu nedenle yeni nesil sürücülerin yetişmesi gerekiyordu."

"Formula 1'de şu anda çok sayıda genç yetenek var ve başlangıçtan itibaren iyi bir performans gösteriyorlar. Ancak elimizde Fernando Alonso gibi bir isim var. Genç olmasa bile çok yetenekli, çok tecrübeli ve bu çok önemli."

"Bir genç sürücü programına sahibiz ve eğer bir fırsat çıkarsa bunu kullanmak harika olur."

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Alonso: ''Umarım daha iyi bir sürücü olarak geri dönerim''

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Alonso: ''Umarım daha iyi bir sürücü olarak geri dönerim''
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Editör Kemal Şengül

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