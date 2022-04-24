Leclerc: "En başa dönebilseydim, daha iyisini yapabilirdim"

Haberi dinle

Ferrari pilotu çok iyi başladığı yarışta kısa sürede Max Verstappen'le arasına yaklaşık iki saniyelik mesafe açtı. Fakat sonlara doğru lastikleri aşınınca, Hollandalı pilot tarafından geçildi.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, yanlış değerlendirme yaptığını kabul etti.

Monakolu pilot, "Sprint yarışı bize yarınki ana yarış öncesinde bazı değerli dersler verdi."

"Başlangıcım gerçekten çok güçlüydü ve sonrasında farkı açarak Max'in DRS mesafesinden kurtuldum."

"Aslına bakarsak son bölümde lastik aşınmasının başladığı ana kadar kendime çok güveniyordum, her şey iyi gidiyordu."

"Bence bugün başlangıçta çok fazla zorlamanın bedelini ödedik. Bu yüzden bu gece üzerinde çalışmamız gereken bazı noktalar var."

"Bunu çözmeyi başardığımız anda yarın güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum." dedi.

Leclerc, özellikle yarışın başında çok zorladığını ve lastik aşınmasına neden olan şeyin muhtemelen bu olduğunu belirtti.

"Yarışın başlangıcında Max'in DRS mesafesinden kurtulabilmek adına çok fazla zorladım Eğer DRS mesafesinde kalsaydım savunmasız kalacağımı biliyordum."

"Başlangıçta her şey çok iyi olsa da, damalı bayrağa ilerledikçe bunun bedelini lastik aşınmasıyla ödemek zorunda kaldım. Son iki veya üç turda çok zorlandım.."

"Eğer geri dönebilseydim, bugün daha iyisini yapabilirdim. Max o ana kadar sabırla bekledi ve yarış sonunda, gerçekten ihtiyacı olduğu anda beni geçti. İçerisinde olduğumuz durum bu fakat yarın aracımızdan en iyi şekilde faydalanmak için çok çalışacağız. Bugün faydalı bilgiler edindiğimizi düşünüyorum."

"Umarım yarın da bugünkü gibi çok iyi başlarım ve aşınmayı da biraz kontrol altında tutabilirim. Bugün toplanan veriler, yarış için doğru kararın verilmesine yardımcı olacak."

"Bilmiyorum belki yarın daha sert bir lastikle başlarım ama şu ana kadar bu konuda bir karar vermedik. Dediğim gibi gece inceleme yapacağız ve doğru kararı vereceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images