Verstappen: "RB18'i Melbourne'le kıyaslamak zor"

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Hollandalı pilot, Imola'da pole pozisyonunu kazanmayı başardı ancak sprint yarışının startında yavaş kalmasının ardından Charles Leclerc'e geçildi.

Ana yarış öncesinde bu durum hakkında konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Start yarın nasıl olur bilmiyorum çünkü bugün yavaş kalmamıza neyin sebep olduğunu bilmiyorum."

"Fakat bugünkü başlangıç hiç de iyi değildi. Debriyajı bıraktığım anda hemen patinaja kaldım. Sonrasında en önemli viteslerde senkronizasyon yapamadım ki çok garipti. Bütün bunların neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok fakat göreceğiz."

"Bunun gridin bulunduğu taraflarla ilgisi olduğunu sanmıyorum çünkü Lando benden çok daha iyi başladı ve o da gridin solundaydı. Bu yüzden o kadar da önemli olmamalı."

Red Bull, Melbourne'ün aksine lastikleri iyi şekilde kullanmasıyla ön plana çıktı.

Verstappen, "Lastik kullanımı burada daha iyi ancak bunun güncellemelerden mi kaynaklandığını söylemek zor."

"Avustralya'da tüm hafta sonu gerçekten zorlandığımızı düşünüyorum. Sırama turlarında dengemiz pek iyi değildi ve yarışta da tamamen farklıydı. Bu açıdan Melbourne ile kıyaslamanın çok zor olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca bugün lastikleri bitirmeden önce Charles çok hızlıydı. Yarın diğer lastikleri kullanırken nasıl olacak bilemiyorum. Sıcaklık farklı olabilir, bu da yarış hızını doğrudan etkileyebilir." dedi.

Neden iki hafta önceye göre daha iyi oldukları sorusuna Verstappen, "Avustralya'daki sıralama turlarında çok kötü ve yarış için de tamamen farklı bir dengeye sahip olduğumuzdan kaynaklanıyor."

"Bu denge sol ön lastiğe, dolayısıyla da bize çok fazla zarar verdi. Bu, çok farklı bir pist. Avustralya'da Ferrari harikaydı ama burada her şeyi mükemmel şekilde anladığınızda sorun olmuyor. Lastiklerin nasıl çalıştığı hakkında ve ikinci antrenman seansında öğrendiğimiz bilgiler, yarış için pozitif sonuç verdi." dedi.

Verstappen, takım mühendisiyle yaşadığı diyaloğa da şöyle değindi: "Söyleyecek bir şeyim olmadığında konuşmam. GP (mühendisi) orada, Charles'ı geçtiğimde frenleme esnasında konuşuyordu. Kulaklığımda çok fazla ses vardı ve bu yüzden konuştuğunda neler olduğunu duyamıyordum. Bu yüzden ona bunu anlattım."

Verstappen son olarak güncellemeler hakkında, "Bir şey söylemek çok zor çünkü dün biraz duraksamalı bir gündü."

"Bu yüzden karşılaştırma yapmak kolay değil. Ancak hızımız kesinlikle daha iyi ve araç kesinlikle eskisinden daha hafif. Hangi aracın daha iyi olduğunu ise bilemiyorum. Ferrari'yi kullanmadığım için kıyaslama yapamam."

"Artık biraz daha iyi hissediyorum. Fakat araçlar henüz çok yeni ve lastikler konusunda çok hassaslar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Charles Leclerc, Ferrari F1-75, for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images