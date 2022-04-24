Verstappen'le savaşmakta özgür olan Perez'in hedefi galibiyet

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Sergio Perez, yedinci başladığı sprint yarışının yıldızlarından birisiydi ve önündeki dört ismi geçerek damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Yarışın ardından konuşan Perez, iyi bir yükseliş gerçekleştirdiğini ve pazar günü için hedefinin galibiyet olduğunu söyledi.

Perez, "Genel anlamda sonuçtan memnunum. Üçüncü başlayacağım yarınki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Sprint yarışında toparlanmayı başardım ve bundan daha fazlasını elde etmek zordu."

"Bence iyi bir başlangıç yaptım ve iki pozisyon kazanmayı başardık. Ricciardo ile mücadelem temassız değildi ama iyi bir geçiş oldu. Güvenlik aracı sonrasında, Kevin ve Lando'yu yakaladım. Onları da geri bıraktık, -genel anlamda güçlü bir tempomuz olduğunu görmek harikaydı."

"Yarış bana çok kısa geldi, özellikle güvenlik aracıyla... Yine de iyi gitti. Dünkü hasarı en aza indirmeyi başardık. Yağmurda hızımız iyiydi ama kırmızı bayraklarla iyi bir tempo yakalayamadık. Bence bugün hasarı en aza indirmeyi başardık. Umarım galibiyet için savaşabiliriz. Hedefimiz bu."

"Umarım Ferrari'yi yenebiliriz. Melbourne'deki durumu gördük. Burada da her şeyin hızla değişebileceğini, bir takımın daha iyi veya daha kötü performans gösterebileceğini gördük. Fakat Ferrari'nin güçlü olacağına hiç şüphe yok."

"Yine de dediğim gibi bu hafta sonu daha iyi görünüyoruz. Melbourne'den sonra lastiklerin ne kadar hassas olduğunu çok iyi öğrendik. Melbourne'de çok fazla lastik aşınması yaşadık ve burada onların bize oranla daha yüksek lastik aşınması vardı. Fakat eminim yarın Ferrari yeniden daha iyi hale gelecek ve yakın bir savaş olacak."

"Bugün yükseldikten sonra Leclerc'i yakalamak üzereydim ama bu bir sprint yarışıydı. Ana yarışta neler olacağını görmemiz lazım." dedi.

Perez, Verstappen'le savaşmakta özgür olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Herhangi bir takım emrine sahip olmak için çok erken, henüz dördüncü yarıştayız. Her iki aracın da mücadelede olması takımın çıkarına. Şu anda savaşmakta özgürüz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images