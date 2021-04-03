Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’

Leclerc, Ferrari’deki ilk sezonunda iki galibiyet ve sekiz podyum almasının ardından sadece iki kez podyuma çıkabildiği bir 2020 sezonu geçirmişti. Monakolu sürücü bu sezon üçüncü sezonuna başlayacağı takımla, ilk yarışta güçlü sıralama turlarını geride bıraktı.

Ferrari’nin 2021 sezonunda, geçtiğimiz sezona kıyasla daha gelişmiş olduğu yönünde bazı işaretler var. Leclerc ve Sainz ikilisi ilk yarışı puan barajının içinde bitirdiler.

İtalyan DLui Magazine’e konuşan Leclerc, Ferrari’de rakiplerine kıyasla neyin farklı olduğu sorulduğunda şu cevabı verdi: ‘’Sadece bizim sahip olduğumuz ve onların asla sahip olamayacağı bir şey var: Tifosi.’’

‘’Dünya çapında milyonlarca taraftarımız var. Diğer takımlar her zaman, Ferrari’nin yarattığı tutkuya imrenecek.’’

Leclerc aynı zamanda küçükken de Ferrari’ye ne kadar bağlı olduğunu ve bazen Ferrari’de yarıştığına inanamadığını da ekledi.

‘’Monaco GP’yi ilk izlediğimde çok küçüktüm ve bir arkadaşımın balkonundan izledik.’’

‘’Sokaklarda, kırmızı olan aracı arıyordum. Size nedenini açıklayamam bile. Büyük ihtimalle bilmeden de olsa Ferrari fanı olarak doğdum.’’

‘’Bir gün Ferrari’de yarışmayı, ulaşılamaz bir hayal olarak düşünüyordum. Kırmızı giyerken kendime baktığımda sadece gururlanmıyorum, aynı zamanda duygulanıyorum da.’’

Son olarak genç Charles’a ne tavsiye verirdi diye sorulan Leclerc, ‘’Hayal etmeye devam etmesini, her zaman yıldızları hedeflemesini, kararlı ve sabırlı olmasını söylerdim. Çünkü bazı zamanlarda, kendime çok merhametli davranmadım.’’

‘’Ancak bunun bir iş olduğu kadar bir spor olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Gerçekten mutlu olmak için, olduğun kişiyi ve yaptığın şeyi sevmek gerekli.’’