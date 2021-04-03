Marko: "Vettel bir sene ara vermeliydi"

Son senelerde pist üstünde yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla eleştirilerin merkezinde bulunan Vettel, Ferrari'nin 2020 sonunda kendisiyle yollarını ayırma kararı almasının ardından bir süre 2021'de ne yapacağını bilmiyordu.

Bu sürede Vettel'in adı McLaren, Renault ve Red Bull gibi takımlarla da anıldı ancak Vettel sonunda, bu sene Aston Martin olan Racing Point ile anlaşmaya vardı.

Vettel için 2021 hazırlıkları zaten çok kısa olan sezon öncesi testlerde yaşanan sorunlarla pek iyi başlamadı. Bahreyn'de sıralamaların ilk seansında 18. sırada kalıp elenen ve sonrasında sarı bayrak ihlali nedeniyle aldığı cezanın ardından yarışa son sıradan başlayan Vettel, yarış içerisinde tek pit stopla yükselmeye çalıştığı dönemde Alpine'den Esteban Ocon'la temas yaşadı.

Motorsport Network bünyesinde yer alan Formel1.de'ye özel olarak konuşan Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Marko, daha önceki yorumlarını yineledi ve Vettel'in bir sene ara vermesinin daha iyi olabileceğini söyledi.

Marko, "Bu konuda size daha önce de düşüncelerimi söylemiştim, o bir sene ara verip kendisine ne istediğini sormalıydı. Ardından gelecek sene Formula 1 içerisinde çok fazla fırsatı olabilirdi. O, bunu yapmadı. Şimdi Aston Martin'de ve onlar da çok benzer araçlara sahip oldukları Mercedes gibi sorun yaşıyorlar. Ve bu yarış, bir kurtuluş yarışı olmanın çok uzağındaydı." dedi.

Vettel'in Yeşil Mercedes'te, gerçek Mercedes'teki Lewis Hamilton'dan 1.5 sn daha yavaş kalmasının pilota mı bağlı olduğunun sorulması üzerine Marko, "İsterseniz testlere dönelim. Her iki Mercedes'in arka tarafı çok stabil değildi. Mercedes bunu kendi yetenekleriyle büyük ölçüde düzeltip stabil hale getirmeyi başardı. Aston'un ise gördüğüm kadarıyla aynı şeyi yapamadığını söyleyebilirim."

"Sonunda bir seviyeye kadar bunu başaracaklardır. Aracın kontrolünü daha iyi hale getirmeyi başaracaklardır ancak onlar Mercedes seviyesinde değiller. Aradaki 1.5 saniyelik farkın sadece Vettel'le alakalı olmadığını, araçla da alakalı olduğunu söyleyebilirim."

"Yanlış bilgilendirilmediysem, onlar farklı, yeni bir taban getirdiler. Mercedes büyük ölçüde testlerdeki aynı araçla piste çıktı. Aston Martin şu anda 6 ya da 7. sırada. Ancak Mercedes motoru ve artık sahip olduklarıyla, tabii ki yükseleceklerdir. Ancak bu bazı şeyleri değiştirmeyecek. Ocon'a vurarak yaşadığı kaza anlaşılamazdı." şeklinde cevap verdi.