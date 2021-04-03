Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’

Hamilton’un kariyerinin sonuna yaklaştığı spekülasyonları, Mercedes’in İngiliz pilotla sadece tek yıllık sözleşme imzalamasından sonra ortaya çıkmaya başlamıştı.

Çoğu kişi Hamilton’un, Schumacher’in rekorunu kıracağı sekizinci şampiyonluğunu alırsa, kariyerini sonlandıracağını düşünüyor.

Webber bir tahmin yürütmese de, İngiliz pilotun emekliliğinin çok uzak olmadığından emin. Ancak, Mercedes pilotu Hamilton’un performansı düşene kadar bırakmaması gerektiğini düşünüyor.

On the Marbles podcastinde konuşan Avusturalyalı eski pilot, ‘’Kesinlikle kariyerinin sonunda, bu şüphesiz.’’

‘’Eğer onun üç yıl daha yarışacağını söyleyebiliyorsanız, siz cesur birisinizdir. Belki iki olabilir. Bence bir kesin, sonrasında da devam etme şansı yüksek. Bu mantıklı olacaktır çünkü 2022’de yeni kurallar gelecek.’’

‘’Bence hâlâ gösterecek şeyleri var.’’ dedi.

Aynı zamanda, Hamilton’un emekli olmak yerine, rakip takım Ferrari’ye geçebileceği spekülasyonları da ortaya çıkmaya başladı.

David Coulthard bu konu hakkında şöyle yorum yaptı: ‘’Bence, bu mümkün. Tek yıllık kontrat imzalamanın, iki tarafın da birbirine güvenmediğini gösterdiğini düşünüyorum.’’

‘’Bu durumdan, ‘evet, işlerin ucunu açık bırakalım çünkü yeni kurallar geliyor’ gibi bir çıkarım yapıyorum. Ancak bu yıl, birbirleri hakkında zaten bilmedikleri bir şey öğrenmeyecekler. Ayrıca onun Ferrari’ye geçeceğini düşünmüyorum."

‘’Hamilton'ın Formula 1’deki bazı şeylerden artık rahatsızlık mı duyduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu, sürüş kısmından ziyade politikalarla ilgili olabilir."