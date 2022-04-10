Leclerc: "Bugün araç harikaydı"

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2022 Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinin kazananı Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Monakolu pilot, böylece sezonun ikinci galibiyetini elde etti ve şampiyonadaki liderlik farkını açtı.

Leclerc, bu hafta sonu kariyerinin ilk grand slam'ini yaptı ve 2010 Alonso'dan bu yana Ferrari ile grand slam yapan ilk pilot oldu.

Leclerc böylece sürücüler şampiyonasında 71 puan ile zirvede yer alıyor ve onu 37 puanla Mercedes pilotu George Russell takip ediyor. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise Avustralya'da yarış kışı kalmasının ardından 33 puanla üçüncü sırada.

Ferrari ise takımlar şampiyonasında 104 puanla birinci olurken, Mercedes 65 puanla ikinci ve Verstappen ile yarışı tamamlayamayan Red Bull 55 puanla üçüncü sırada.

Sorunsuz bir yarış geçiren Leclerc, şunları söyledi: "Farkı kontrol edebildiğimiz ilk yarıştı."

"Bugün araç harikaydı. Elbette bütün hafta sonu iyi bir iş çıkardım ama araç olmadan imkansız olurdu."

"Bu hafta sonu, özellikle yarış hızı açısından son derece güçlüydük. Lastikler harika hissettirdi. İlk turdan son tura kadar lastikleri çok iyi idare ettik. Sadece mutluyum."

Yarışta Sebastian Vettel ile Güvenlik Aracı çıktı ve bu sayede grid birbirine yaklaştı. Birkaç turluk Güvenlik Aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı.

İlk viraja gelirken Verstappen, Leclerc'in yanına gelse de, Ferrari sürücüsü yerini korudu ve böylelikle sıralama değişmemiş oldu.

The Safety Car Charles Leclerc, Ferrari F1-75 ,and Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc, "Özellikle Güvenlik Aracından sonra yarış yeniden başladığında çok zorlandım."

"Son viraja gelirken çok fazla önden kayma yaşadım ve 'İlk sırayı almak zor olacak.' dedim."

"Ancak sonrasında bunu yapmayı başardık ve ilk iki veya üç virajın ardından yeniden tutuş yakaladım. Sonrasında hız geri geldi ve inanılmaz bir galibiyet oldu." dedi.

Ferrari pilotu, sezona olan inancı sorulduğunda, "Sadece üçüncü yarıştayız. Bu yüzden şampiyonayı düşünmek zor."

"Ancak dürüst olmak gerekirse çok güçlü ve çok dayanıklı bir aracımız var."

"Şimdiye kadar hep yukarıda olduk ve umarım böyle devam eder. Eğer böyle giderse şampiyonluk için şansımız olur."

"Bu da beni, takım ve kendim için zor olan son iki yılın ardından gülümsetiyor. Yeniden bu pozisyonda olmak harika." cevabını verdi.