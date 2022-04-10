Perez: "Çifte podyumu kaybetmek üzücü"

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Meksikalı pilot, üçüncü sıradan başladığı yarışta aslında iyi bir start alsa da ilk virajda Max Verstappen'le temastan kaçınmak için erken fren yaptı ve Lewis Hamilton fırsatı değerlendirip kendisini geçti.

Perez ilk on turun ardından üçüncülüğü geri alsa da, pit stopların ardından bir kez daha sıralar kaybetti ve geçiş yapmak zorunda kaldı.

Sonunda güzel hamleler yapan Meksikalı pilot, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Fakat Verstappen yarış dışı kalmasaydı, muhtemelen üçüncü olacaktı.

Yarışın ardından konuşan Perez, ikincilikten memnun olduğunu fakat Verstappen'in yarış dışı kalması nedeniyle çok sevinemediğini belirtti.

Perez, "Yarış oldukça zordu. Startta pozisyonumu korumaya çalışıyordum ve Lewis beni içeriden geçti. Çok geç fren yaptı ve bence çok iyi bir şekilde döndü."

"Sonrasında onu geçmem gerekti, ardından sanal güvenlik aracı vb. gibi şeyler ortaya çıktı. İlk bölüm benim için gerçekten zordu. Lastik aşınmasıyla çok fazla mücadele ettik."

"Sert lastiğe geçtikten sonra güvenlik aracı piste çıktığı için şanssızdık ve kazandığımız iki sırayı kaybettik."

"Sonunda iyi bir sonuç olduk fakat Max'i kaybetmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bugün takım adına çifte podyum alabilirdik."

"Fakat artık önümüze bakıyoruz, şanssız geçen iki yarışın ardından iyi bir sonuç aldık." dedi.

Perez, Hamilton'ı pist üstünde iki kez geçmek zorunda kalırken, kinci atağı dikkat çekiciydi.

Bu konuda Perez, "Lewis çok kararlı, çok sert bir pilot ama aynı zamanda çok adil. Birlikte biraz eğlendik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images